Основы правильного выбора автомобильных шин

Рано или поздно каждый владелец машины сталкивается с необходимостью выбора нового комплекта резины. Главная сложность заключается в огромном разнообразии доступных для водителя вариантов – https://koleso2000.ua/shini. В специализированных интернет-магазинах представлена продукция от ведущих отечественных и иностранных компаний. Каждый продукт имеет собственные отличительные особенности, поэтому мы попробуем рассмотреть основные из них.

Как подобрать подходящий размер шин

Приступая к выбору автомобильных покрышек следует уделить максимальное внимание выбираемому типоразмеру. Шины должны в точности соответствовать заводским параметрам, ведь в противном случае могут возникать самые печальные и даже опасные ситуации.

Параметры каждого колеса включают в себя три основных критерия:

ширину;

высоту;

посадочный диаметр.

В качестве примера рассмотрим типоразмер легковых шин “195/65 R15”. Первая цифра “195” является шириною протекторной части, которая измеряется в миллиметрах. Второе значение “65” выступает процентным соотношением к ширине колеса. Латинская буква “R” обозначает радиальный тип конструкции шины, а цифровое значение “15” – показывает посадочный диаметр покрышки, измеренный в дюймах.

Кроме того, каждое колесо имеет индексы скорости и усиленности. В цифровых и буквенных значениях зашифрована информация относительно несущих и скоростных особенностях колеса. На эти параметры также следует обращать внимание и сопоставлять с собственным транспортным средством.





Как параметры шин следует учитывать при выборе?

Если вы разобрались с необходимым типоразмером колес – это хорошо, но для правильного выбора резины следует ориентироваться на целый ряд дополнительных харктеристик, среди которых:

сезон;

тип конструкции шины;

дизайн протекторной зоны;

Каждый водитель должен отдавать себе отчет, что универсальных шин, которые идеальным образом подходят под самые разнообразные погодные условия, просто не существуют. Для теплого времени года желательно иметь комплект из четырех летних шин. Как только среднесуточная температура воздуха опустится ниже отметки в +7 градусов, машину следует “переобуть” в зимний комплект резины. Существуют и всесезонные модели, но они адаптированы под условия “европейской” зимы и мало подходят для Украины.

Что касается особенностей протектора, то существует три разновидности рисунка – симметричный, асимметричный и направленный. Симметричный дизайн является наиболее простым, но в тоже время он лишен существенных недостатков. Шины с таким узором подойдут для водителей, которые придерживаются размеренного стиля вождения. Покрышки с асимметричным дизайном чаще всего находят свое применение в летних моделях колес. К их особенностям стоит отнести комбинированный состав резиновой смеси, где одна часть отвечает за поведение на сухих участках пути, а вторая адаптирована к работе в дождливую погоду. Резина с направленным рисунком протектора популярна среди зимних моделей колес за счет хорошей проходимости и эффективного дренажа. Единственным недостатком такого узора является излишняя шумность, которая может мешать во время длительных поездок на значительные расстояния.

Автор: Екатерина