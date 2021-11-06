Overwatch 2

Overwatch 2 содержит новые режимы PvE (игрок против окружающей среды) и PvP (игрок против игрока). Пример первого типа режима – «Сюжетный опыт». Пример второго типа режима – «Давление». Режимы выходят вместе с новыми картами и героями, новым HUD, большим обновлением движка для Overwatch и Overwatch 2. Overwatch 2 имеет общих героев и карты с оригинальной Overwatch — и есть кросс-геймплей между двумя играми в формате PvP. Также у игр общий клиент. Если аккаунт с Overwatch покупает Overwatch 2, все косметические вещи и достижения из оригинала переносятся в Overwatch 2. Обновленная внешность всех текущих героев эксклюзивна для Overwatch 2.

Overwatch 2 содержит сюжетные миссии PvE, происходящие после Overwatch. В этих миссиях игрок может обновлять и кастомизировать способности. Кроме того, такие миссии содержат предметы различной редкости, которые игрок может подбирать и использовать для исполнения различных эффектов (исцеления, урона, создания барьера и другого).

Таланты героев

Как сказал Джефф Каплан на BlizzCon 2019, в PvE-режиме есть таланты героев, повышающие способности героев посредством опыта и системы повышения уровней.

Список всех известных талантов можно найти на странице талантов.

Разработка

Работа над Overwatch 2 (в некоторой форме) началось вскоре после поставки оригинальной игры. Разработчики рассматривали кросс-игру между версиями для ПК и консолей.

Перед презентацией

На существование второй Overwatch намекнул Дж. Аллен Брек в мае 2019 года. В статье Kotaku за июнь 2019 года было подтверждено, что персонал Blizzard перейдет от Ares к работе над другими проектами. Среди проектов, про которые ходили слухи, их отправили на игру Overwatch, сосредоточенную на PvE, которую можно уподобить Left 4 Dead. Хотя ожидалось, что игру представят на BlizzCon 2019, французский сотрудник сказал, что игра не выйдет ранее 2020 года.

В октябре 2019 года ESPN получил информацию и пакет с информацией, которая готовилась к раскрытию на BlizzCon 2019. В пакете была информация про раскрытие Overwatch 2, наряду с новым игровым режимом «Давление» и новой картой Торонто. Таланты героев и игровые предметы также вошли в игру. 1 ноября 2019 года игру представили на BlizzCon.

Графика

Герои игры подошли художественную переделку. Изменения дизайна варьировались от героя к герою, но каждый дизайн стремился быть верным ключевой истории героя, намекнуть на места путешествия героев или на тех, с кем они провели время между играми. Эволюции в технологии, как то новые шейдеры и освещения, обеспечили повышенную детализацию персонажей, что перешло в большее количество эмоций посредством лицевых выражений и языка тела. Чтобы сверх того улучшить ощущение мира, художественная команда исследовала способы продвижения технологий и оживления сред с помощью погодных систем ради изменений, улучшенной одежды, новых частиц и последовательных событий. Улучшены динамические погодные эффекты, впервые введенные в Storm Rising.