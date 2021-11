Палата представителей США приняла инфраструктурный план на $1,2 трлн

Палата представителей США проголосовала за принятие инфраструктурного плана на сумму $1,2 трлн без поправок в пользу представителей криптоиндустрии. Об этом сообщает CNN.

Голоса разделились 228 против 206. Документ направили на подпись президенту США Джо Байдену.

Исполнительный директор Coin Center Джерри Брито пояснил, что положения о криптовалютах вступят в силу 1 января 2024 года. По его словам, Сенат будет работать над вторым крупным законопроектом о расходах, в который может быть включена поправка.

2/ It's important to note that the crypto provisions will not take effect until Jan. 1, 2024, so there is time to roll back this law before it affects anyone. So what can we do? — Jerry Brito (@jerrybrito) November 6, 2021

Брито отметил, что борьба не закончена, и у сообщества есть "несколько способов" исправить ситуацию. Он указал на широкое трактование определения «брокер» и отметил, что Минфин "будет решать, к кому применять требования".

4/ Second, we've been working with several members of the House to introduce stand-alone bills to amend the new crypto tax reporting provisions. We would have over two years to get these passed. — Jerry Brito (@jerrybrito) November 6, 2021

"Мы примем участие в этом процессе регулирования", — подчеркнул исполнительный директор Coin Center.

5/ Third, although the "broker" definition is now very broad that doesn't mean it automatically covers miners, node operators, developers, etc. Treasury will now interpret its authority and decide who it will apply requirements to. We will engage in that regulatory process. — Jerry Brito (@jerrybrito) November 6, 2021

10 августа Сенат проголосовал за двухпартийный план, предусматривающий выделение $1 трлн на строительство дорог, мостов, аэропортов, школ и других объектов. Документ предполагает привлечение дополнительного финансирования в виде налогов от операций с криптовалютами на сумму $28 млрд.

В криптосообществе раскритиковали законопроект за расширенное определение «брокера», охватывающее участников криптоиндустрии. Оно обязывает майнеров, операторов нод, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах и прочих некастодиальных игроков отчитываться перед налоговой об операциях пользователей.

Сенаторы Рон Уайден, Синтиа Ламмис и Пэт Туми предложили исключить участников криптоиндустрии из двухпартийного плана. Их коллега Роб Портман выдвинул встречную поправку, освобождающую от отчетов перед налоговой лишь майнеров и продавцов оборудования или ПО, оставляя неясным статус PoS-валидаторов.

9 августа демократы, республиканцы и Министерство финансов достигли компромисса, однако соответствующая поправка не получила единогласную поддержку — против выступил 87-летний Ричард Шелби.

Напомним, CNBC со ссылкой на чиновника Минфина сообщило, что ведомство не намерено широко трактовать определение «брокер» к участникам индустрии.

Ранее в сообществе обеспокоились очередной поправкой к инфраструктурному плану, которая обяжет получателей цифровых активов на сумму более $10 000 проверять персональную информацию отправителя.