Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Палата представителей США приняла инфраструктурный план на $1,2 трлн

Палата представителей США приняла инфраструктурный план на $1,2 трлн

Палата представителей США приняла инфраструктурный план на $1,2 трлн


Палата представителей США проголосовала за принятие инфраструктурного плана на сумму $1,2 трлн без поправок в пользу представителей криптоиндустрии. Об этом сообщает CNN.


Голоса разделились 228 против 206. Документ направили на подпись президенту США Джо Байдену.


Исполнительный директор Coin Center Джерри Брито пояснил, что положения о криптовалютах вступят в силу 1 января 2024 года. По его словам, Сенат будет работать над вторым крупным законопроектом о расходах, в который может быть включена поправка.




Брито отметил, что борьба не закончена, и у сообщества есть "несколько способов" исправить ситуацию. Он указал на широкое трактование определения «брокер» и отметил, что Минфин "будет решать, к кому применять требования". 




"Мы примем участие в этом процессе регулирования", — подчеркнул исполнительный директор Coin Center.




10 августа Сенат проголосовал за двухпартийный план, предусматривающий выделение $1 трлн на строительство дорог, мостов, аэропортов, школ и других объектов. Документ предполагает привлечение дополнительного финансирования в виде налогов от операций с криптовалютами на сумму $28 млрд.


В криптосообществе раскритиковали законопроект за расширенное определение «брокера», охватывающее участников криптоиндустрии. Оно обязывает майнеров, операторов нод, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах и прочих некастодиальных игроков отчитываться перед налоговой об операциях пользователей.


Сенаторы Рон Уайден, Синтиа Ламмис и Пэт Туми предложили исключить участников криптоиндустрии из двухпартийного плана. Их коллега Роб Портман выдвинул встречную поправку, освобождающую от отчетов перед налоговой лишь майнеров и продавцов оборудования или ПО, оставляя неясным статус PoS-валидаторов.


9 августа демократы, республиканцы и Министерство финансов достигли компромисса, однако соответствующая поправка не получила единогласную поддержку — против выступил 87-летний Ричард Шелби.


Напомним, CNBC со ссылкой на чиновника Минфина сообщило, что ведомство не намерено широко трактовать определение «брокер» к участникам индустрии.


Ранее в сообществе обеспокоились очередной поправкой к инфраструктурному плану, которая обяжет получателей цифровых активов на сумму более $10 000 проверять персональную информацию отправителя.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

17 нелепых снимков домашних животных, которые веселят своих хозяев и весь интернет своей нефотогеничностью
17 нелепых снимков домашних животных, которые веселят своих хозяев и
Способы получить деньги под авто
Способы получить деньги под авто
Выкуп авто, особенности процесса, оформление
Выкуп авто, особенности процесса, оформление
Как могут обмануть в автосалоне при покупке новой машины
Как могут обмануть в автосалоне при покупке новой машины
Каким должен быть уровень масла в двигателе на щупе?
Каким должен быть уровень масла в двигателе на щупе?
Список машин, в которых загибает клапана, когда рвется ремень ГРМ
Список машин, в которых загибает клапана, когда рвется ремень ГРМ
Стоит ли сейчас покупать машину или ждать до конца 2020 года
Стоит ли сейчас покупать машину или ждать до конца 2020 года
Палата представителей США приняла инфраструктурный план на $1,2 трлн
Палата представителей США приняла инфраструктурный план на $1,2 трлн
В Китае арестовали 31 майнера Filecoin с конфискацией $62,5 млн
В Китае арестовали 31 майнера Filecoin с конфискацией $62,5 млн
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
В посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
В посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района открыли новый
Полина Гагарина вышла в свет с детьми и новым избранником
Полина Гагарина вышла в свет с детьми и новым избранником

Топ на сегодня

Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год будем делать новые вакцины»
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'
Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'
Дети Максима Галкина устроили гонки в замке
Дети Максима Галкина устроили гонки в замке

Еще по теме

Палата представителей США приняла резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП
Палата представителей Конгресса США одобрила поставки летального оружия Украине
США решили уменьшить сумму военной помощи Украине
Палата представителей приняла запрошенный Трампом бюджет Пентагона