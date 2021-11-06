Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Перечень оборудования, ввоз которого не облагается НДС, расширят

Перечень оборудования, ввоз которого не облагается НДС, расширят

01:10  Автор: Юлия Сапрыгина



В перечень технологического оборудования, ввоз которого на территорию России не облагается налогом на добавленную стоимость, включены отдельные модели цифровых печатных модулей печати переменных данных. Соответствующее постановление правительства от 1 октября 2021 года № 1672 вступает в силу с шестого ноября.

Изменения вносятся в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в России, ввоз которого на территорию нашей страны не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость.

В документ включены отдельные модели цифровых печатных модулей печати переменных данных. Также в постановлении приводится полный список такого оборудования.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



314
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

"Грудь вся на виду": Бузова после скандала во МХАТе заявилась в театр имени Пушкина без лифчика
"Грудь вся на виду": Бузова после скандала во МХАТе
Рыбаки поймали 33 рыбы и стали миллионерами, а все потому что рыба не простая
Рыбаки поймали 33 рыбы и стали миллионерами, а все потому что рыба не
Первый тизер Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition для Xbox
Первый тизер Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition для Xbox
«Смурфики» добрались до Xbox, представлен трейлер к релизу игры
«Смурфики» добрались до Xbox, представлен трейлер к релизу игры
Интересные идеи подарков на Новый 2022 год по знакам зодиака
Интересные идеи подарков на Новый 2022 год по знакам зодиака
Активисты «Экорейда» сигнализируют о мусорной катастрофе в Ленинградской области
Активисты «Экорейда» сигнализируют о мусорной катастрофе в
Лунный день сегодня 6 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 6 ноября 2021 года
Процесс оформления лизинга автомобиля
Процесс оформления лизинга автомобиля
Юлия Пересильд показала, как расслабляется на Мальдивах после полета в космос
Юлия Пересильд показала, как расслабляется на Мальдивах после полета
Андрей Бурковский неожиданно вернулся во МХТ
Андрей Бурковский неожиданно вернулся во МХТ
Официантки пожаловались в Тик Ток на новую форму, она их не устраивает, ведь она слишком короткая — и это правда перебор
Официантки пожаловались в Тик Ток на новую форму, она их не
Девушка показала людям уникальное кольцо, но на такое согласился бы не каждый это точно
Девушка показала людям уникальное кольцо, но на такое согласился бы

Топ на сегодня

Интересные факты на все случи жизни 02.11.2021
Интересные факты на все случи жизни 02.11.2021
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых смешных мемов
Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых
Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила День народного единства
Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила
В Братске будут судить директора автошколы за продажу свидетельств о присвоении профессии водителя
В Братске будут судить директора автошколы за продажу свидетельств о

Еще по теме

Законы, вступающие в силу 27 января
Ввоз и продажу самолётов могут освободить от НДС
Зарубежные производители газонаполнительных компрессорных станций не смогут участвовать в госзакупках
В России могут отменить НСД для ввозимых на территорию страны самолётов и вертолётов