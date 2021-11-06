Перечень оборудования, ввоз которого не облагается НДС, расширят

01:10 Автор: Юлия Сапрыгина

В перечень технологического оборудования, ввоз которого на территорию России не облагается налогом на добавленную стоимость, включены отдельные модели цифровых печатных модулей печати переменных данных. Соответствующее постановление правительства от 1 октября 2021 года № 1672 вступает в силу с шестого ноября.

Изменения вносятся в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в России, ввоз которого на территорию нашей страны не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость.

В документ включены отдельные модели цифровых печатных модулей печати переменных данных. Также в постановлении приводится полный список такого оборудования.

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