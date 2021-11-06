Первый тизер Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition для Xbox





Игра Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition выходит уже в конце этого месяца на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Об этом было объявлено пару недель назад, но разработчики с объявлением не показали новый трейлер проекта. Теперь ситуация исправлена, вышел первый тизер Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition — его можно видеть ниже.

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Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition — это версия игры, которая выходит на приставках Xbox. Ранее проект выходил на Playstation 4, Playstation 5 и PC в обычном издании — Oddworld: Soulstorm. В Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition входят все дополнения для игры, а также она имеет некоторые дополнительные улучшения.

Напомним, что игра Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition доступна для предзаказа в Microsoft Store, она будет иметь поддержку Smart Delivery.

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition

События Oddworld: Soulstorm разворачиваются сразу после событий Oddworld: New ‘N’ Tasty 2014 года. Вас ждет вторая глава в повести о героических приключениях Эйба.

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