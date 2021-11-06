Певица Нюша устроила вечеринку для 3-летней дочки в Дубае

Певица Нюша (Анна Шурочкина) и ее муж Игорь Сивов накануне отметили третий день рождения дочери Симбы в ОАЭ. Беременная Нюша, ее муж Игорь Сивов и дочь Симба отдыхают в Дубае. Здесь звездная пара решила отпраздновать и трехлетие дочери, поскольку ограничительные меры в Москве не позволили бы этого сделать. Супруги позаботились о том, чтобы Симба получила много подарков, среди которых было то, о чем она всегда мечтала — кукольный домик, игрушки и многое другое.Певица Нюша с дочерью Симбой «С Днём Рождения моя милая звёздочка!!! Ты настоящая, волшебная, вселенная💞 спасибо, что выбрала меня…🥰 Люблю💫», - написала в Instagram Нюша. Для празднования трехлетия звездная пара выбрала один из дорогих ресторанов Дубая. На торжество было приглашено большое количество гостей, в том числе и звезды, среди которых была актриса Анна Хилькевич. Весь вечер Симбу и других детей развлекали аниматоры в костюмах Принцессы и Принца. А в конце вечера малышка задула свечи на гигантском торте в виде замка. «Симба 3 годика 🎆Принцесса 🙏Быть отцом троих детей (а уже скоро четверых) 😉 - это огромное счастье. Дочка - это особенное состояние для мужчины. Я знаю , что ты к нам пришла с особой задачей 🙏 1 год ты праздновала в Майами. 2 года в Москве. 3 года в Дубае. И это только начало🙏🎂😊Люблю тебя, мой ангел ❤️»,- поделился отец именинницы, Игорь Сивов. Напомним, дочь Нюши появилась на свет в 2018 году. Поначалу родители скрывали рождение дочери и ее имя. Лишь год спустя поклонники узнали, что малышку зовут Симба. «Мы прекрасно понимали, что будут разные мнения на этот счет. Но для нас важно только наше мнение. Как мы решили, естественно, так и будет. Первое время мы не афишировали эту историю. Вообще, на самом деле она у нас Серафима-Симба. Ласковый вариант? Здесь уже как нравится. Мы ее зовем Симбусей, Симбочкой», — рассказала Нюша в одном из интервью.