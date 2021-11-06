Почему проваливается педаль тормоза и что делать

Ездить на машине, на которой проваливается педаль тормоза, нельзя, так как это создает угрозу безопасности. Поломку следует устранять как можно быстрее. Чтобы выяснить, где возникла неисправность и провести ремонт самостоятельно, следует вначале разобраться с конструкцией тормозной системы, а затем изучить основные виды неполадок. Неважно, где возникла проблема, – на Газели, Приоре или иномарке — они одинаковы для всех моделей автомобилей.

Устройство работы тормозной системы автомобиля





На легковых автомобилях в последние несколько десятилетий используется гидравлическая система. Она отличается простотой, надежностью и высокой эффективностью. Принцип действия основан на том, что при давлении жидкость не сжимается, а передает усилие в определенное место. При этом контур должен быть замкнутым, так как любые повреждения приводят к протечкам, ослаблению или даже прекращению работы тормозного механизма. Основные элементы гидравлической системы таковы:

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Тормозная жидкость, обладающая определенными характеристиками. В продаже есть несколько вариантов, смешивать разные типы нельзя, поэтому важно знать, что залито в контур. Педаль тормоза. В моделях с механической коробкой передач располагается посередине, в автоматических трансмиссиях находится слева. Главный тормозной цилиндр. Основной элемент системы, передающий усилие, прикладываемое через педаль. Это достаточно простой узел с поршнем внутри и отводами, от которого жидкость поступает ко всем колесам. Расширительный бачок расположен на ГТЦ и необходим для контроля уровня и создания определенного запаса жидкости. При срабатывании тормозов она уходит в магистрали. Вакуумный усилитель тормозов. Всегда совмещен с ГТЦ и необходим для увеличения прикладываемого усилия. Благодаря этому узлу не нужно со всей силы нажимать на тормоза. Они срабатывают при умеренном усилии, делая управление более комфортным. Гидравлические магистрали рассчитаны под высокое давление и изготавливаются из стали или меди. Они соединяют ГТЦ с колесами. В конструкцию могут входить различные соединители и распределители усилия, все зависит от модели автомобиля. Рабочие тормозные цилиндры находятся на каждом колесе. Их конструкция и размер может отличаться. В некоторых модификациях на одно колесо может приходиться не один рабочий цилиндр для обеспечения необходимого усилия. Тормозные колодки обычно закреплены в суппорте или барабане. Второй вариант чаще всего встречается на старых машинах, а также устанавливается на задние колеса современных бюджетных авто.

Кстати! Ручной тормоз не входит в основную систему и всегда имеет отдельный привод. Это обусловлено соображениями безопасности.

Разные виды провалов педали тормоза





Чтобы разобраться, что может быть не так с системой, в первую очередь вы должны изучить типы провалов. Так найти причину будет намного проще. Большинство проблем легко диагностируется самим водителем:

При неработающем двигателе. Чаще всего это серьезная поломка, связанная с нарушением контура. Под машиной обычно скапливается целая лужа жидкости, поэтому найти поврежденное место не составит труда. При работающем двигателе. Неисправности различаются. Все зависит от того, в какие моменты это происходит. После прокачивания контура. После замены колодок или других узлов без завоздушивания контура. Плавные и незначительные провалы, не оказывающие особого влияния на безопасность вождения. Редкие сбои в работе. Педаль может вести себя по-разному. Провалы, которые исчезают, если несколько раз подряд нажать на привод. Ситуации, когда педаль просаживается, но тормозная жидкость не уходит из расширительного бачка.

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Выявить характер неисправности – это только половина дела. Важно четко понять, что это значит и какие меры следует предпринимать в той или иной ситуации.

Почему проваливается педаль тормоза: причины





Какие работы надо провести, зависит от модели авто, ее пробега и условий эксплуатации:

Утечка. При нажатии на педаль она уходит через повреждения в системе, внутрь попадает воздух, который не может передать усилие на колеса, тормоза пропадают. Проверьте уровень в расширительном бачке, скорее всего, емкость будет пустой. Затем осмотрите ГТЦ и суппорты на колесах. Место протечки обычно хорошо видно — под колесом или под капотом будет мокрое пятно. Можно пригласить помощника, чтобы он нажимал на тормоза, а вы смотрели, откуда конкретно течет. Проблема решается заменой поврежденного узла. Воздух в контуре. Повреждений может и не быть. Воздух попадает в магистрали при недостаточном уровне жидкости, когда при сильном нажатии на педаль расширительный бачок становится пустым. В трубопроводах образуются воздушные пробки, которые сжимаются и не дают передавать усилие, при этом уровень жидкости может стоять на месте. Ремонт заключается в прокачке системы. Низкое качество или несвоевременная замена жидкости — специального состава из гликолевых компонентов и присадок, защищающих уплотнители и узлы системы изнутри. Если присадок нет или жидкость не менялась несколько лет, ее свойства нарушаются. Она начинает разрушать уплотнения, что приводит к протечкам. Потребуется не только замена поврежденных частей, но и заливка новой жидкости с прокачкой системы. Неисправности ГТЦ могут быть связаны с протечкой через уплотнения или износом его узлов. Если первый вариант можно выяснить без особых проблем, то второй реально обнаружить только после разборки детали и осмотра внутренних элементов. К этому способу прибегают, если остальные меры не принесли результата. В некоторых моделях можно заменить уплотнители, но чаще всего ГТЦ меняется целиком. Слабое усилие, передаваемое от педали на главный тормозной цилиндр. Иногда всему виной слишком большой зазор, также может обнаружиться износ некоторых узлов и т. д. Диагностировать эту неполадку несложно – тормоза начинают срабатывать в самом конце и системе просто не хватает диапазона для нормального торможения. Особенности устранения проблемы зависят от конструкции педального узла. Большой зазор между тормозными колодками и барабаном. Встречается на машинах с барабанной системой сзади. При установке элементов их нужно разводить так, чтобы они располагались максимально близко к барабану и при нажатии обеспечивали прочный контакт поверхностей. Если регулировка не произведена, колодки просто не достают до поверхности или усилие слишком слабое для обеспечения нормального торможения. Износ суппортов или крепежных элементов, которые держат колодки. Все детали обычно подгоняются друг к другу очень точно и любые нарушения приводят к тому, что педаль проваливается а тормоза становятся на порядок хуже. Необходимо снять колеса и проверить каждый узел отдельно. Если в нем что-то болтается или нет жесткости, проводится ремонт или деталь меняется целиком. Изношенные тормозные колодки. Некоторые водители ездят до тех пор, пока колодки не сотрутся до металлической пластины, в результате чего тормозной цилиндр выдвигается до конца, но даже в этом положении он не может обеспечить эффективную работу. Определить этот вариант можно по ослаблению тормозов. Нередко появляется посторонний шум при нажатии на педаль, когда металл трется о металл. Проблема решается заменой колодок. Перегрев узлов. При активной езде, особенно по серпантинам и подъемам и частом использовании тормозов, они могут перегреться, что спровоцирует провалы педали и снижение эффективности работы системы. Нередко появляется гул при нажатии педали. В этом случае лучше остановиться и дать узлам остыть. Никакого ремонта не потребуется. Не притертые элементы системы. Чаще всего после замены колодок им нужно время, чтобы притереться к дискам. Одновременно с этим может наблюдаться вибрация или биение при нажатии на педаль, она может проваливаться, хоть и незначительно. Проблема обычно уходит через 100-500 км пробега. Все зависит от особенностей езды и качества установленных колодок.

Кстати! При повреждении мембраны вакуумного усилителя педаль становится очень жесткой, но тормоз не пропадает. Для их эффективной работы придется нажимать намного сильнее.

Провалился тормоз на полном ходу: что делать?

Если неполадки обнаружены при движении, главное – не паниковать и постараться остановить машину так, чтобы не создать аварийной ситуации. Тут есть три основных способа, которыми можно воспользоваться:

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Торможение двигателем. Если вы выжмете сцепление и включите пониженную передачу при этом не нажимая на газ, за счет сопротивления элементов системы машина начнет замедляться. Чтобы не создавать высокой нагрузки на коробку и мотор, можно понижать передачу в два этапа. Способ хорош, если спереди есть достаточно пространства и нет опасности столкновения с другим транспортом. Эффективность не самая высокая, зато метод безопасен. Использование ручного тормоза. Он нужен не только для фиксации авто на стоянке, но и для подобных ситуаций, поэтому следует обеспечивать его работоспособность. Важно не дергать ручник со всей силы, чтобы не заблокировать колеса и не вывести из строя систему. Тяните ручку постепенно, вы почувствуете тормозное усилие и сможете остановить авто без особых проблем. А если ручной тормоз хороший, можно даже не спеша доехать до дома. Контактное торможение. Применяется, когда нет другого выхода для остановки машины. Можно прижаться к бордюру или боковой часть машины, чтобы замедлить ее. Конечно, вы повредите кузов, но иногда только так и можно избежать более серьезной аварии.

Кстати! Вы можете потренироваться тормозить двигателем или ручным тормозом на ходу. Эти умения не будут лишними в любой нештатной ситуации.

Чтобы разобраться с неполадками тормозов, необходимо выяснить причину и провести замену или регулировку соответствующих узлов. Не забывайте вовремя менять колодки, тормозную жидкость, а также прокачивать систему, если ее герметичность была нарушена.

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