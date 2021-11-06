Почему проваливается педаль тормоза и что делать
Ездить на машине, на которой проваливается педаль тормоза, нельзя, так как это создает угрозу безопасности. Поломку следует устранять как можно быстрее. Чтобы выяснить, где возникла неисправность и провести ремонт самостоятельно, следует вначале разобраться с конструкцией тормозной системы, а затем изучить основные виды неполадок. Неважно, где возникла проблема, – на Газели, Приоре или иномарке — они одинаковы для всех моделей автомобилей.
Устройство работы тормозной системы автомобиля
На легковых автомобилях в последние несколько десятилетий используется гидравлическая система. Она отличается простотой, надежностью и высокой эффективностью. Принцип действия основан на том, что при давлении жидкость не сжимается, а передает усилие в определенное место. При этом контур должен быть замкнутым, так как любые повреждения приводят к протечкам, ослаблению или даже прекращению работы тормозного механизма. Основные элементы гидравлической системы таковы:
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- Тормозная жидкость, обладающая определенными характеристиками. В продаже есть несколько вариантов, смешивать разные типы нельзя, поэтому важно знать, что залито в контур.
- Педаль тормоза. В моделях с механической коробкой передач располагается посередине, в автоматических трансмиссиях находится слева.
- Главный тормозной цилиндр. Основной элемент системы, передающий усилие, прикладываемое через педаль. Это достаточно простой узел с поршнем внутри и отводами, от которого жидкость поступает ко всем колесам.
- Расширительный бачок расположен на ГТЦ и необходим для контроля уровня и создания определенного запаса жидкости. При срабатывании тормозов она уходит в магистрали.
- Вакуумный усилитель тормозов. Всегда совмещен с ГТЦ и необходим для увеличения прикладываемого усилия. Благодаря этому узлу не нужно со всей силы нажимать на тормоза. Они срабатывают при умеренном усилии, делая управление более комфортным.
- Гидравлические магистрали рассчитаны под высокое давление и изготавливаются из стали или меди. Они соединяют ГТЦ с колесами. В конструкцию могут входить различные соединители и распределители усилия, все зависит от модели автомобиля.
- Рабочие тормозные цилиндры находятся на каждом колесе. Их конструкция и размер может отличаться. В некоторых модификациях на одно колесо может приходиться не один рабочий цилиндр для обеспечения необходимого усилия.
- Тормозные колодки обычно закреплены в суппорте или барабане. Второй вариант чаще всего встречается на старых машинах, а также устанавливается на задние колеса современных бюджетных авто.
Кстати!
Ручной тормоз не входит в основную систему и всегда имеет отдельный привод. Это обусловлено соображениями безопасности.
Разные виды провалов педали тормоза
Чтобы разобраться, что может быть не так с системой, в первую очередь вы должны изучить типы провалов. Так найти причину будет намного проще. Большинство проблем легко диагностируется самим водителем:
- При неработающем двигателе. Чаще всего это серьезная поломка, связанная с нарушением контура. Под машиной обычно скапливается целая лужа жидкости, поэтому найти поврежденное место не составит труда.
- При работающем двигателе. Неисправности различаются. Все зависит от того, в какие моменты это происходит.
- После прокачивания контура.
- После замены колодок или других узлов без завоздушивания контура.
- Плавные и незначительные провалы, не оказывающие особого влияния на безопасность вождения.
- Редкие сбои в работе. Педаль может вести себя по-разному.
- Провалы, которые исчезают, если несколько раз подряд нажать на привод.
- Ситуации, когда педаль просаживается, но тормозная жидкость не уходит из расширительного бачка.
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Выявить характер неисправности – это только половина дела. Важно четко понять, что это значит и какие меры следует предпринимать в той или иной ситуации.
Почему проваливается педаль тормоза: причины
Какие работы надо провести, зависит от модели авто, ее пробега и условий эксплуатации:
- Утечка. При нажатии на педаль она уходит через повреждения в системе, внутрь попадает воздух, который не может передать усилие на колеса, тормоза пропадают. Проверьте уровень в расширительном бачке, скорее всего, емкость будет пустой. Затем осмотрите ГТЦ и суппорты на колесах. Место протечки обычно хорошо видно — под колесом или под капотом будет мокрое пятно. Можно пригласить помощника, чтобы он нажимал на тормоза, а вы смотрели, откуда конкретно течет. Проблема решается заменой поврежденного узла.
- Воздух в контуре. Повреждений может и не быть. Воздух попадает в магистрали при недостаточном уровне жидкости, когда при сильном нажатии на педаль расширительный бачок становится пустым. В трубопроводах образуются воздушные пробки, которые сжимаются и не дают передавать усилие, при этом уровень жидкости может стоять на месте. Ремонт заключается в прокачке системы.
- Низкое качество или несвоевременная замена жидкости — специального состава из гликолевых компонентов и присадок, защищающих уплотнители и узлы системы изнутри. Если присадок нет или жидкость не менялась несколько лет, ее свойства нарушаются. Она начинает разрушать уплотнения, что приводит к протечкам. Потребуется не только замена поврежденных частей, но и заливка новой жидкости с прокачкой системы.
- Неисправности ГТЦ могут быть связаны с протечкой через уплотнения или износом его узлов. Если первый вариант можно выяснить без особых проблем, то второй реально обнаружить только после разборки детали и осмотра внутренних элементов. К этому способу прибегают, если остальные меры не принесли результата. В некоторых моделях можно заменить уплотнители, но чаще всего ГТЦ меняется целиком.
- Слабое усилие, передаваемое от педали на главный тормозной цилиндр. Иногда всему виной слишком большой зазор, также может обнаружиться износ некоторых узлов и т. д. Диагностировать эту неполадку несложно – тормоза начинают срабатывать в самом конце и системе просто не хватает диапазона для нормального торможения. Особенности устранения проблемы зависят от конструкции педального узла.
- Большой зазор между тормозными колодками и барабаном. Встречается на машинах с барабанной системой сзади. При установке элементов их нужно разводить так, чтобы они располагались максимально близко к барабану и при нажатии обеспечивали прочный контакт поверхностей. Если регулировка не произведена, колодки просто не достают до поверхности или усилие слишком слабое для обеспечения нормального торможения.
- Износ суппортов или крепежных элементов, которые держат колодки. Все детали обычно подгоняются друг к другу очень точно и любые нарушения приводят к тому, что педаль проваливается а тормоза становятся на порядок хуже. Необходимо снять колеса и проверить каждый узел отдельно. Если в нем что-то болтается или нет жесткости, проводится ремонт или деталь меняется целиком.
- Изношенные тормозные колодки. Некоторые водители ездят до тех пор, пока колодки не сотрутся до металлической пластины, в результате чего тормозной цилиндр выдвигается до конца, но даже в этом положении он не может обеспечить эффективную работу. Определить этот вариант можно по ослаблению тормозов. Нередко появляется посторонний шум при нажатии на педаль, когда металл трется о металл. Проблема решается заменой колодок.
- Перегрев узлов. При активной езде, особенно по серпантинам и подъемам и частом использовании тормозов, они могут перегреться, что спровоцирует провалы педали и снижение эффективности работы системы. Нередко появляется гул при нажатии педали. В этом случае лучше остановиться и дать узлам остыть. Никакого ремонта не потребуется.
- Не притертые элементы системы. Чаще всего после замены колодок им нужно время, чтобы притереться к дискам. Одновременно с этим может наблюдаться вибрация или биение при нажатии на педаль, она может проваливаться, хоть и незначительно. Проблема обычно уходит через 100-500 км пробега. Все зависит от особенностей езды и качества установленных колодок.
Кстати!
При повреждении мембраны вакуумного усилителя педаль становится очень жесткой, но тормоз не пропадает. Для их эффективной работы придется нажимать намного сильнее.
Провалился тормоз на полном ходу: что делать?
Если неполадки обнаружены при движении, главное – не паниковать и постараться остановить машину так, чтобы не создать аварийной ситуации. Тут есть три основных способа, которыми можно воспользоваться:
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- Торможение двигателем. Если вы выжмете сцепление и включите пониженную передачу при этом не нажимая на газ, за счет сопротивления элементов системы машина начнет замедляться. Чтобы не создавать высокой нагрузки на коробку и мотор, можно понижать передачу в два этапа. Способ хорош, если спереди есть достаточно пространства и нет опасности столкновения с другим транспортом. Эффективность не самая высокая, зато метод безопасен.
- Использование ручного тормоза. Он нужен не только для фиксации авто на стоянке, но и для подобных ситуаций, поэтому следует обеспечивать его работоспособность. Важно не дергать ручник со всей силы, чтобы не заблокировать колеса и не вывести из строя систему. Тяните ручку постепенно, вы почувствуете тормозное усилие и сможете остановить авто без особых проблем. А если ручной тормоз хороший, можно даже не спеша доехать до дома.
- Контактное торможение. Применяется, когда нет другого выхода для остановки машины. Можно прижаться к бордюру или боковой часть машины, чтобы замедлить ее. Конечно, вы повредите кузов, но иногда только так и можно избежать более серьезной аварии.
Кстати!
Вы можете потренироваться тормозить двигателем или ручным тормозом на ходу. Эти умения не будут лишними в любой нештатной ситуации.
Чтобы разобраться с неполадками тормозов, необходимо выяснить причину и провести замену или регулировку соответствующих узлов. Не забывайте вовремя менять колодки, тормозную жидкость, а также прокачивать систему, если ее герметичность была нарушена.