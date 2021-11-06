Полина Гагарина вышла в свет с детьми и новым избранником

Вадим Карасев

34-летняя Полина Гагарина появилась на фестивале PARUS в компании нового возлюбленного. Журналисты застали певицу с продюсером Владимиром Чиняевым, который известен под псевдонимом ChinKong, сообщает издание "7 Дней".

Полина Гагарина отправилась с детьми в Арабские Эмираты, где попала на концерт Дианы Арбениной и Басты. Певица появилась в VIP-ложе в черном облегающем наряде со своим новым избранником Владимиром Чиняевым.



Пара появилась на фестивале PARUS вместе, где к ним привлек внимание проходивший по залу Баста. "О, Полина, ты здесь! Концерт стал еще лучше!" - воскликнул рэпер.

Стоит отметить, cлухи о новом романе популярной исполнительницы появились еще летом прошлого года.

В июне были опубликованы фото, на которых Полина Гагарина запечатлена в компании неизвестного мужчины. Парочка якобы проводила время вместе в аутлет-центре на Новой Риге.



"Гагарина с каким-то новым хахалем у аутлета "Новая Рига". Не пойму, кто такой, пока. Ростом как она, уходили, он ее обнял за талию", — сообщил очевидец, сообщения которого опубликовал телеграм-канал "Только никому".

Как выяснилось, мужчиной, в компании которого проводила время Полина Гагарина, оказался Владимир Чинаев, работающий саунд-продюсером под псевдонимом ChinKong. Последний старше певицы на 14 лет — вместе со звездой он записал трек "Небо в глазах".



Ранее бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков решил подать на нее в суд. После этого певица резко высказалась в инстаграме о "злых, мстительных и скупых" мужчинах. Свой пост Полина Гагарина опубликовала с хештегами "любовь", "Гагарина, поехали" и "читайте между строк".

"На премии GQ меня спросили: "Каким не должен быть мужчина?" Так вот, я считаю, что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым", — написала звезда.

Артистка поблагодарила судьбу за сына, который показывает не по годам невероятную мудрость.

Я верю, что принципы, которые у него уже сформировались, будут только крепнуть! У меня перед глазами настоящий пример доброго, умного, рассудительного мужчины. Сын, надеюсь, с годами ты не растеряешь этих качеств, а приумножишь их.

Как писал NEWSTES, Гагарина пожаловалась на панические атаки в браке с Исхаковым.