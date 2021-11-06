Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Полина Гагарина вышла в свет с детьми и новым избранником

Полина Гагарина вышла в свет с детьми и новым избранником

34-летняя Полина Гагарина появилась на фестивале PARUS в компании нового возлюбленного. Журналисты застали певицу с продюсером Владимиром Чиняевым, который известен под псевдонимом ChinKong, сообщает издание "7 Дней".

Полина Гагарина отправилась с детьми в Арабские Эмираты, где попала на концерт Дианы Арбениной и Басты. Певица появилась в VIP-ложе в черном облегающем наряде со своим новым избранником Владимиром Чиняевым.

Пара появилась на фестивале PARUS вместе, где к ним привлек внимание проходивший по залу Баста. "О, Полина, ты здесь! Концерт стал еще лучше!" - воскликнул рэпер.

Стоит отметить, cлухи о новом романе популярной исполнительницы появились еще летом прошлого года.

В июне были опубликованы фото, на которых Полина Гагарина запечатлена в компании неизвестного мужчины. Парочка якобы проводила время вместе в аутлет-центре на Новой Риге.

"Гагарина с каким-то новым хахалем у аутлета "Новая Рига". Не пойму, кто такой, пока. Ростом как она, уходили, он ее обнял за талию", — сообщил очевидец, сообщения которого опубликовал телеграм-канал "Только никому".

Как выяснилось, мужчиной, в компании которого проводила время Полина Гагарина, оказался Владимир Чинаев, работающий саунд-продюсером под псевдонимом ChinKong. Последний старше певицы на 14 лет — вместе со звездой он записал трек "Небо в глазах".

Ранее бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков решил подать на нее в суд. После этого певица резко высказалась в инстаграме о "злых, мстительных и скупых" мужчинах. Свой пост Полина Гагарина опубликовала с хештегами "любовь", "Гагарина, поехали" и "читайте между строк".

"На премии GQ меня спросили: "Каким не должен быть мужчина?" Так вот, я считаю, что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым", — написала звезда.

Артистка поблагодарила судьбу за сына, который показывает не по годам невероятную мудрость.

Я верю, что принципы, которые у него уже сформировались, будут только крепнуть! У меня перед глазами настоящий пример доброго, умного, рассудительного мужчины. Сын, надеюсь, с годами ты не растеряешь этих качеств, а приумножишь их.

Как писал NEWSTES, Гагарина пожаловалась на панические атаки в браке с Исхаковым.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

17 нелепых снимков домашних животных, которые веселят своих хозяев и весь интернет своей нефотогеничностью
17 нелепых снимков домашних животных, которые веселят своих хозяев и
Способы получить деньги под авто
Способы получить деньги под авто
Выкуп авто, особенности процесса, оформление
Выкуп авто, особенности процесса, оформление
Как могут обмануть в автосалоне при покупке новой машины
Как могут обмануть в автосалоне при покупке новой машины
Каким должен быть уровень масла в двигателе на щупе?
Каким должен быть уровень масла в двигателе на щупе?
Список машин, в которых загибает клапана, когда рвется ремень ГРМ
Список машин, в которых загибает клапана, когда рвется ремень ГРМ
Стоит ли сейчас покупать машину или ждать до конца 2020 года
Стоит ли сейчас покупать машину или ждать до конца 2020 года
Палата представителей США приняла инфраструктурный план на $1,2 трлн
Палата представителей США приняла инфраструктурный план на $1,2 трлн
В Китае арестовали 31 майнера Filecoin с конфискацией $62,5 млн
В Китае арестовали 31 майнера Filecoin с конфискацией $62,5 млн
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
В посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
В посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района открыли новый
Полина Гагарина вышла в свет с детьми и новым избранником
Полина Гагарина вышла в свет с детьми и новым избранником

Топ на сегодня

Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год будем делать новые вакцины»
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'
Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'
Дети Максима Галкина устроили гонки в замке
Дети Максима Галкина устроили гонки в замке

Еще по теме

"Разводится из-за другого": Полину Гагарину заподозрили в романе с продюсером
Полина Гагарина ожидает 2-го ребёнка
Беременная Полина Гагарина появилась на обложке глянцевого журнала
Полина Гагарина впервые показала дочь в соцсети