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Порядок психиатрического освидетельствования работников уточнят

Порядок психиатрического освидетельствования работников уточнят

00:42  Автор: Юлия Сапрыгина


Законопроект: № 1104125-7



Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». Такой законопроект подготовили в Правительстве. Документ уже внесен в Госдуму и рассмотрен в первом чтении. На одном из ближайших пленарных заседаний депутаты вернутся к вопросу повторно.

Как следует из пояснительной записки, сейчас по закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» Правительство наделено полномочиями по утверждению перечня медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности.

Одновременно с этим по Трудовому кодексу работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет. Вместе с тем авторы инициативы отмечают, что Трудовым кодексом не определен компетентный орган, уполномоченный на установление видов деятельности, для осуществления которых требуется прохождение психиатрического освидетельствования.


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Такое несоответствие между нормами Трудового кодекса и Закона «О психиатрической помощи» порождает трудности правоприменения, а также не позволяет в необходимой мере осуществить подзаконное регулирование. Поправки приводят документы в соответствие. В частности, проект закона исключает обязательный характер психиатрического освидетельствования работника, поскольку понятие «обязательное» в указанном контексте «не может применяться как императивное требование, так как может не исполняться работником с учетом невозможности продолжения осуществления им трудовой функции».

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#здравоохранение #здоровье


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По материалам: pnp.ru

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