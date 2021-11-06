Порядок психиатрического освидетельствования работников уточнят

00:42 Автор: Юлия Сапрыгина

Законопроект: № 1104125-7

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». Такой законопроект подготовили в Правительстве. Документ уже внесен в Госдуму и рассмотрен в первом чтении. На одном из ближайших пленарных заседаний депутаты вернутся к вопросу повторно.

Как следует из пояснительной записки, сейчас по закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» Правительство наделено полномочиями по утверждению перечня медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности.

Одновременно с этим по Трудовому кодексу работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет. Вместе с тем авторы инициативы отмечают, что Трудовым кодексом не определен компетентный орган, уполномоченный на установление видов деятельности, для осуществления которых требуется прохождение психиатрического освидетельствования.





Читайте также:

• Как распознать психическое расстройство у близкого • В России предлагают создать госпрограмму психического здоровья

Такое несоответствие между нормами Трудового кодекса и Закона «О психиатрической помощи» порождает трудности правоприменения, а также не позволяет в необходимой мере осуществить подзаконное регулирование. Поправки приводят документы в соответствие. В частности, проект закона исключает обязательный характер психиатрического освидетельствования работника, поскольку понятие «обязательное» в указанном контексте «не может применяться как императивное требование, так как может не исполняться работником с учетом невозможности продолжения осуществления им трудовой функции».

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

#здравоохранение #здоровье

743