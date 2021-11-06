Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Президент Монголии выразил надежду на укрепление дружбы с Россией

Президент Монголии выразил надежду на укрепление дружбы с Россией

Президент Монголии выразил надежду на укрепление дружбы с Россией

19:22  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Монголия надеется на процветание и укрепление дружбы с Россией, заявил Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в поздравлении по случаю столетнего юбилея установления российско-монгольских дипломатических отношений. Об этом сообщает ТАСС. 

Текст поздравления был зачитан в пятницу, 5 ноября, в ходе торжественного приёма. 

«Сердечно поздравляю Вас и в вашем лице российский народ с исторической датой — столетием установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. […] Уверен, что в ходе моего планируемого визита в декабре этого года мы сможем определить дальнейшие приоритеты наших двусторонних отношений, крупные проекты и мероприятия», — говорится в поздравлении.

Путин: расширение связей России и Монголии упрочит мир на евразийском континенте


Президент Монголии подчеркнул, что установление дипломатических отношений между двумя странами и их развитие в соответствии с новыми принципами и нормами оказали неоценимую поддержку непростому процессу восстановления в начале XX века суверенитета и независимости Монголии, а также ее признания.

По его словам, каждый гражданин Монголии хранит память об этом. Он также отметил, что в 21 веке история и практическое сотрудничество государств расширяются на основе новой правовой базы и успешно развиваются на уровне стратегического партнёрства. Помимо этого, существует возможность ещё большей активизации торгово-экономического сотрудничества и реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта, инфраструктуры и энергетики. 

В парламенте Монголии заявили о намерении укрепить торговое сотрудничество с Россией


Президент Монголии выразил желание, чтобы российско-монгольские отношения процветали из поколения в поколение, а дружба между народами крепла. 

Ранее Президент России Владимир Путин в своём поздравлении отметил, что подписанное 5 ноября 1921 года соглашение в Москве стало первым актом международного признания современной монгольской государственности и создало условия для развития добрососедских двусторонних связей. 



#международные отношения


280
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Как спастись пассажиру авто: 2 экстремальных случая
Как спастись пассажиру авто: 2 экстремальных случая
4 спасительных правила при езде по плохим дорогам
4 спасительных правила при езде по плохим дорогам
Как определить, что цепь ГРМ растянулась, и поменять своими силами
Как определить, что цепь ГРМ растянулась, и поменять своими силами
Судьба старого катализатора: свалка или скупка
Судьба старого катализатора: свалка или скупка
Вестник институционала: FTX привлекла $420 млн, а Mythical Games оценили в $1,25 млрд
Вестник институционала: FTX привлекла $420 млн, а Mythical Games
Hello Neighbor 2
Hello Neighbor 2
The Gunk
The Gunk
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 ноября 2021 года
Агата Муцениеце, Лиза Арзамасова, Наталья Подольская и другие на премьере спектакля Ильи Авербуха "Анна Каренина"
Агата Муцениеце, Лиза Арзамасова, Наталья Подольская и другие на
"Он старше меня": Лобода впервые рассказала о возлюбленном-миллиардере, показав кольцо от него
"Он старше меня": Лобода впервые рассказала о
Юлия Савичева рассказала о своем комплексе
Юлия Савичева рассказала о своем комплексе
Давид Манукян признался, что ходит голый по дому
Давид Манукян признался, что ходит голый по дому

Топ на сегодня

Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'
Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Активисты «Экорейда» сигнализируют о мусорной катастрофе в Ленинградской области
Активисты «Экорейда» сигнализируют о мусорной катастрофе в
Художницу задержали в Египте, после того как увидели эту работу, они подумали, что она шпионка и на это были причины
Художницу задержали в Египте, после того как увидели эту работу, они

Еще по теме

Путин: расширение связей России и Монголии упрочит мир на евразийском континенте
Россия и Монголия настроены на укрепление дружбы
Посол в Москве: Монголия надеется на развитие отношений с Россией
Путин поддержал создание "дорожной карты" к 70-летию отношений с Индией