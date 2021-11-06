Президент Монголии выразил надежду на укрепление дружбы с Россией

19:22 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Монголия надеется на процветание и укрепление дружбы с Россией, заявил Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в поздравлении по случаю столетнего юбилея установления российско-монгольских дипломатических отношений. Об этом сообщает ТАСС.

Текст поздравления был зачитан в пятницу, 5 ноября, в ходе торжественного приёма.

«Сердечно поздравляю Вас и в вашем лице российский народ с исторической датой — столетием установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. […] Уверен, что в ходе моего планируемого визита в декабре этого года мы сможем определить дальнейшие приоритеты наших двусторонних отношений, крупные проекты и мероприятия», — говорится в поздравлении.

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Президент Монголии подчеркнул, что установление дипломатических отношений между двумя странами и их развитие в соответствии с новыми принципами и нормами оказали неоценимую поддержку непростому процессу восстановления в начале XX века суверенитета и независимости Монголии, а также ее признания.

По его словам, каждый гражданин Монголии хранит память об этом. Он также отметил, что в 21 веке история и практическое сотрудничество государств расширяются на основе новой правовой базы и успешно развиваются на уровне стратегического партнёрства. Помимо этого, существует возможность ещё большей активизации торгово-экономического сотрудничества и реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта, инфраструктуры и энергетики.

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Президент Монголии выразил желание, чтобы российско-монгольские отношения процветали из поколения в поколение, а дружба между народами крепла.

Ранее Президент России Владимир Путин в своём поздравлении отметил, что подписанное 5 ноября 1921 года соглашение в Москве стало первым актом международного признания современной монгольской государственности и создало условия для развития добрососедских двусторонних связей.

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