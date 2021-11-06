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Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Признанная критиками Prince of Persia: The Sands of Time возвращается! Отправься в путешествие за Принца, чтобы спасти королевство от вероломного Визиря.



Возрожденная классика: проживи классическую сказку, которая переопределила экшн-приключенческие игры – в полномасштабном ремейке для нового поколения.
Переосмыслено для современности: сражайся с новыми моделями персонажей, наслаждайся совершенно новыми кинематографическими последовательностями с улучшенными голосами, звуками, паркурными анимациями, саундтреком.
Орудуй силой времени: освой Пески Времени и используй кинжал для обращения, ускорения, заморозки и замедления времени, попутно решай головоломки.
Модернизированное управление: камера, управление и бой были полностью переделаны и обновлены под современные стандарты. Выбирай между оригинальной и модернизованной картографией.
Волнующие графические обновления: погружайся в древнюю Персию с более реалистичной графикой.
Расширяй свой опыт бонусами: раскрой в геймплее Prince of Persia, оригинальную игру 1989 года (в версии 1992 года для Mac), после этого сможешь переходить в нее из главного меню в любой момент. И другие сюрпризы!





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По материалам: gamebomb

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