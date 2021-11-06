Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Процесс оформления лизинга автомобиля

Процесс оформления лизинга автомобиля

Особенным видом инвестиционной деятельности является лизинг. Суть заключается в том, что лизинговая компания покупает у поставщика автомобиль, или же другое оборудование, сдает в аренду клиенту за конкретную стоимость и на конкретных условиях. 

Самое главное в таком процессе – это выбрать правильную компанию для оформления сделки. Учитывайте репутацию данной компании, читайте отзывы и изучайте информации о ней. От вашего выбора зависит то, как будет проходить сделка и использование транспортного средства в дальнейшем. Поэтому обращайтесь к проверенным лизинговым компаниям https://развивай.рф/leasing/auto


Хотим рассмотреть в данной статье лизинг именно автомобилей для юридических лиц. Он является намного популярнее, чем для физических лиц. Это объясняется тем, что именно для организаций, лизинг считается удобным способом при привлечении капитала в свой бизнес. Организации могут сразу поставить автомобиль на свой баланс, после подписания договора, а значит, они могут сразу оптимизировать налоговый учет за счет начисляемой амортизации. 

Конечно же, данный процесс – лизинг, нельзя провести без соблюдения ряда условий, о которых мы вам сейчас расскажем. 

  • Оплата.

Стоимость услуги – это сумма стоимости самого транспортного средства и стоимости услуг лизинговой компании, к которой вы обратились. После внесения аванса происходит выплата лизинговых платежей. Обычно, аванс составляет не более 49 процентов от стоимости договора. 

  • Лизинговые платежи.

Для них есть определенный график и организация, которая получает лизинг, может выбрать тот, который подходит больше всего. Рассмотрим варианты графиков: 

  • Выплата равными частями;
  • График платежей с постепенным их уменьшением;
  • Разные размеры платежей, которые зависят от сезона. То есть в периоды с большим спросом – платежи соответственно будут тоже больше. 
  • На сумму задолженности проценты вам начисляться не будут. Вместо этого будут проходить расчеты переплаты в год. 
  • Когда срок договора будет окончен, вы сможете выкупить автомобиль по минимальной стоимости. 

Процесс сделки проходит в несколько этапов. Сначала вы выбираете автомобиль, который хотите использовать. С этим вы можете справиться самостоятельно, а можете и довериться лизинговой компании. Далее происходит подача заявки, после которой идет обсуждение контракта и всех условий. После всех обсуждений и проверки документов организация подписывает договор, вносит аванс (обязательно вовремя, ведь если сделать это позднее – сделка отменяется) и получает свой долгожданный автомобиль для дальнейшего использования. 

# Блоги
По материалам: okuzove

Последние новости

Лунный день сегодня 6 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 6 ноября 2021 года
Процесс оформления лизинга автомобиля
Процесс оформления лизинга автомобиля
Юлия Пересильд показала, как расслабляется на Мальдивах после полета в космос
Юлия Пересильд показала, как расслабляется на Мальдивах после полета
Андрей Бурковский неожиданно вернулся во МХТ
Андрей Бурковский неожиданно вернулся во МХТ
Официантки пожаловались в Тик Ток на новую форму, она их не устраивает, ведь она слишком короткая — и это правда перебор
Официантки пожаловались в Тик Ток на новую форму, она их не
Девушка показала людям уникальное кольцо, но на такое согласился бы не каждый это точно
Девушка показала людям уникальное кольцо, но на такое согласился бы
На девушку ночью напала огромная многоножка и теперь на ее губу невозможно смотреть
На девушку ночью напала огромная многоножка и теперь на ее губу
Врач рассказал как справиться с тревожностью — нужно сделать всего лишь одно движение языком
Врач рассказал как справиться с тревожностью — нужно сделать всего
Девушка мечтала о красивых модных бровях, но все вышло совсем не так, как она хотела
Девушка мечтала о красивых модных бровях, но все вышло совсем не так,
Девушка показала какой она была тоненькой и хрупкой 10 лет назад, но лишний вес сделал из нее настоящую красотку
Девушка показала какой она была тоненькой и хрупкой 10 лет назад, но
Работа в такси: как хорошо зарабатывать
Работа в такси: как хорошо зарабатывать
Какой подарок выбрать любителю высоты
Какой подарок выбрать любителю высоты

Топ на сегодня

Интересные факты на все случи жизни 02.11.2021
Интересные факты на все случи жизни 02.11.2021
Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых смешных мемов
Люди в Интернете прикалываются над новым iPhone 13, и вот 17 самых
Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила День народного единства
Флешмобы, фестивали и поздравления из космоса: как Россия отметила
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Crypto.com объявила дату торгов коллекционными NFT для лиги UFC
Crypto.com объявила дату торгов коллекционными NFT для лиги UFC

Еще по теме

Лизинг оборудования для малого бизнеса от компании «Развивай РФ»
Лизинг автомобилей для ЮЛ и ИП от МТБанка
Амбиции лизинга на 2017 год
Минтранс получит 5 млрд рублей из бюджета на покупку отечественных самолётов