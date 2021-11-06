Процесс оформления лизинга автомобиля

Особенным видом инвестиционной деятельности является лизинг. Суть заключается в том, что лизинговая компания покупает у поставщика автомобиль, или же другое оборудование, сдает в аренду клиенту за конкретную стоимость и на конкретных условиях.

Самое главное в таком процессе – это выбрать правильную компанию для оформления сделки. Учитывайте репутацию данной компании, читайте отзывы и изучайте информации о ней. От вашего выбора зависит то, как будет проходить сделка и использование транспортного средства в дальнейшем. Поэтому обращайтесь к проверенным лизинговым компаниям https://развивай.рф/leasing/auto





Хотим рассмотреть в данной статье лизинг именно автомобилей для юридических лиц. Он является намного популярнее, чем для физических лиц. Это объясняется тем, что именно для организаций, лизинг считается удобным способом при привлечении капитала в свой бизнес. Организации могут сразу поставить автомобиль на свой баланс, после подписания договора, а значит, они могут сразу оптимизировать налоговый учет за счет начисляемой амортизации.

Конечно же, данный процесс – лизинг, нельзя провести без соблюдения ряда условий, о которых мы вам сейчас расскажем.

Оплата.

Стоимость услуги – это сумма стоимости самого транспортного средства и стоимости услуг лизинговой компании, к которой вы обратились. После внесения аванса происходит выплата лизинговых платежей. Обычно, аванс составляет не более 49 процентов от стоимости договора.

Лизинговые платежи.

Для них есть определенный график и организация, которая получает лизинг, может выбрать тот, который подходит больше всего. Рассмотрим варианты графиков:

Выплата равными частями;

График платежей с постепенным их уменьшением;

Разные размеры платежей, которые зависят от сезона. То есть в периоды с большим спросом – платежи соответственно будут тоже больше.

На сумму задолженности проценты вам начисляться не будут. Вместо этого будут проходить расчеты переплаты в год.

Когда срок договора будет окончен, вы сможете выкупить автомобиль по минимальной стоимости.

Процесс сделки проходит в несколько этапов. Сначала вы выбираете автомобиль, который хотите использовать. С этим вы можете справиться самостоятельно, а можете и довериться лизинговой компании. Далее происходит подача заявки, после которой идет обсуждение контракта и всех условий. После всех обсуждений и проверки документов организация подписывает договор, вносит аванс (обязательно вовремя, ведь если сделать это позднее – сделка отменяется) и получает свой долгожданный автомобиль для дальнейшего использования.