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Прохор Шаляпин стал кумиром пожилых дам

Прохор Шаляпин стал кумиром пожилых дам
Певец Прохор Шаляпин заявил, что не считает себя альфонсом. Артист объяснил свою любовь к дамам «постарше». Певец знаменит своими романами со статусными женщинами, которые намного старше его. Часто хейтеры не верят в чувства, а видят только холодный расчет, называя Шаляпина альфонсом. С таким определением артист не согласен. «Я себя альфонсом не считаю. Если бы я был настоящим классическим альфонсом, то я бы весь этот курятник на телевидение не таскал за собой. Я бы себе красивенько альфонсировал, клипы снимал, на машинах разъезжал. Я вам больше скажу, я бы не отказался побыть альфонсом, если бы мне что-то подарили, сделали для меня», — объяснил певец в эфире программы «Однажды…» на НТВ.
Прохор Шаляпин Певец рассказал, что ему проще находить язык с взрослыми женщинами. Артист уже привык к шуткам в свой адрес на эту тему и даже считает своей узнаваемой чертой. «Обо мне и Иван Ургант шутил, и в Comedy Club, это хорошо же, я с юмором отношусь, меня это не ранит. Единственное, конечно, приезжаешь на концерт, приходят кадриться к тебе женщины и за 80. Дошло до того, что многие пожилые дамы подходят ко мне с надеждой, с огоньком в глазах», — отмечает Шаляпин.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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