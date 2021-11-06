Project 007

IO Interactive в сотрудничестве с MGM, EON Productions и Delphi разрабатывает абсолютно новую игру про Джеймса Бонда. Рабочее название игры – Project 007. Это оригинальная история с Джеймсом Бондом, где игрок зарабатывает статус 00 в самой первой истории Джеймса Бонда. Игра будет работать на собственной технологии разработчиков, Glacier, и будет ориентирована на современные системы и платформы. Сейчас игра активно разрабатывается в двух офисах компании в Дании и Швеции. К разработке привлечены элитные таланты мира. Хакан Абрак, глава IO Interactive, говорит: «действительно, иногда в нашей индустрии звезды становятся в ряд. Создание оригинальной игры про Бонда – монументальное занятие, и мне действительно верится, что IO Interactive, тесно сотрудничая с нашими творческими партнерами в EON и MGM, сможет создать нечто особое для наших игроков и сообществ. Наша страстная команда рада проявить свое творчество во вселенной Джеймса Бонда, создать самую амбициозную игру в истории студии». Роберт Марик, исполнительный вице-президент MGM, говорит: «у Джеймса Бонда сильное наследие в видеоиграх, на этом персонаже основаны некоторые самые знаковые игры всех времен. Работая с нашими партнерами из EON и талантливой командой IO Interactive, мы планируем создать новый подход к франшизе. IO Interactive мастера создания живых, дышащих миров с увлекательным повествованием».