Работа в такси: как хорошо зарабатывать

Вадим Карасев

Если у вас есть автомобиль, в меру новый, в хорошем техническом состоянии, без работы вы не останетесь. Это гарантирует множество сервисов такси. Каких только компаний нет на российском рынке перевозок! Здесь Bolt, Uber, Yandex-Taxi и даже служба водителей экстра-класса Wheely. Последние работают для ВИП-клиентов.

Организационные вопросы

Для подключения к службам такси в СПб необходимо заручиться поддержкой федерального партнера, потому как сервисы не работают напрямую с водителями. Начинается все с подачи заявки. Это можно сделать на сайте партнера, по телефону, через Viber или посетив офис. Вы должны убедиться в том, что ваша машина находится в исправном состоянии и она имеет презентабельный вид.

Большинство служб такси при рассмотрении заявки ориентируется на показатели:

● марка авто;

● модель;

● год выпуска.

Каждый сервис выдвигает свои требования. Они уточняются у партнера и обсуждаются индивидуально. При оформлении заявки есть графа для комментариев. Там вы можете разместить дополнительную информацию о машине.

Сотрудничество с партнером — большие преимущества для водителя. Это:

● техническая поддержка;

● юридическая защита;

● скидки на запчасти;

● фиксированная комиссия;

● своевременные выплаты в полном объеме.

На рассмотрение заявки тратится мало времени. Если она утверждена, вам остается посетить офис. Там вы подпишите договор и пройдете небольшой инструктаж в сервисе. Вам также необходимо скачать приложение, через которое получаете доступ к базе клиентов и осуществляете коммуникацию с ними. Если вам удобно, при поддержке партнера вы получаете возможность легально совмещать работу в разных сервисах.

Что нужно знать

Утверждение заявки и получение доступа к базе заказов — это всего лишь часть дела. После этого нужно обеспечить заработок, что и зависит от вас. Во многих сервисах такси начисляется рейтинг. Он зависит от оценок, которые дают водителям пассажиры, а мнение последних связано с качеством обслуживания.

Сервисы имеют несколько тарифов. Чем лучше ваша машина, тем выше вероятность работы на дорогом тарифе. Автомобиль должен быть всегда вымыт снаружи, необходимо поддержание порядка и внутри. В частности, не должно быть запаха табака, а если вы курите, делайте это не в салоне. Не используйте резких парфюмов.

Садясь за руль такси, будьте готовы к тому, что в пути бывают ситуации, когда нужно поддерживать разговор или, наоборот, воздержаться от беседы. Крайне важными являются профессиональные качества. Как правило, официально в такси берут с 21 года при условии активной езды в течение трех лет. Но выше шансы у водителей с большим стажем и минимальным процентом ДТП.

Небольшие секреты

Работая с партнером, вы самостоятельно выбираете время выездов и радиус ожидания. Такси может быть как дополнительным, так и постоянным заработком. Но чтобы больше получить, нужно не только знать городские маршруты и уметь ориентироваться в них, но и быть знакомым с поведенческой моделью жителей.

Например, в СПб начинающему лучше выбирать время выезда с 10 до 16. Оно удобно для практики и закрепления навыков таксиста. Тогда наблюдается небольшая конкуренция, поскольку более опытные коллеги отдыхают после утреннего часа пик и ожидают вечерний. В то же время днем всегда достаточно желающих уехать. Доход гарантирован с 7 до 10 утра и с 4 до 9 вечера. Хорошая вероятность заработать и в более позднее время, но нужно иметь ввиду, что после 21 часа возрастает конкуренция, поскольку появляется много «любителей» — таксистов, у которых перевозки — это дополнительный заработок.

Другой неприятный аспект позднего вечера заключается в том, что растет количество проблемных клиентов. Это могут быть как нетрезвые пассажиры, так и лица, связанные с криминалом. Сервисы такси знают проблему и стараются максимально обеспечить безопасность своих водителей, но все равно при выезде в вечернее время нужно действовать осторожно.

Что касается периода после 1 ночи, то предположительно до 4–5 утра наблюдается затишье. Разумеется, в это время тоже есть желающие уехать, но чтобы найти таковых, нужно знать специальные места, например, вокзалы или клубы.

Источник: thecab.ru



