Rainbow Six: Extraction / Rainbow Six: Эвакуация

Игру Rainbow Six Quarantine впервые показали на E3 2019 в конференции Ubisoft. В презентационном трейлере заметны сходства с Prey: неопределенность, изобилие опасностей, напряженная атмосфера. Действие игры происходит через несколько лет в будущем серии Rainbow Six. Произошло распространение неизученных инопланетных паразитов. «Радужные оперативники» должны высадиться в зонах карантина и выступить против мутирующих паразитов. Вместо геймплейного формата PvP, как в прошлой игре, Rainbow Six Siege, будет представлен кооперативный опыт. Группы по 3 игрока будут противостоять окружающей среде и врагам с искусственным интеллектом. В игре абсолютно новая кооперативная кампания, где, вероятно, игрок будет проходить зоны карантина в стране, применять против инфицированных характерные для серии тактические приемы. Будут представлены оперативники из Rainbow Six Siege, также перестрелки и бой обещают быть похожими на эту игру. По словам разработчиков, новый вирус создал чрезвычайно смертельных и сложных противников, а миссии будут хаотичными и совершенно непредсказуемыми.

Видимо, игра вдохновлена режимом из расширения Operation Chimera к прошлой игре: там в сценарии PvE (игрок против окружающей среды) команды из 3 бойцов противостояли биологическому патогену, распространяющемуся по земному шару. От патогена враги мутировали.