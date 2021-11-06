Растущая Луна в ноябре 2021 года: что нужно делать с 6 ноября

Вадим Карасев

Во время роста Луны сил и энергии становится больше, и в этот период важно активно работать над собственным благополучием. Астрологи рассказали о том, какие дела привлекут успех в период с 6 по 18 ноября, когда ночное светило будет в фазе роста.

Каждый день, пока Луна растет, важен для строительства благополучного будущего. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять времени даром и привлекать удачу ежедневно, а также взять на заметку план действий, чтобы изменить жизнь к лучшему и привлечь в нее позитивные перемены.

Воплощать в жизнь планы

Рост Луны повышает энергетику, дарит уверенность и удачу. В этот период проще всего начать что-то, что было запланировано ранее, и успешно справиться с любыми препятствиями на пути к желанной цели. Астрологи рекомендуют не бояться перемен и действовать смело, сохраняя при этом оптимистичный настрой и честность.

Заняться оздоровлением

Во время роста ночного светила благоприятно начинать курс оздоровительных упражнений, посещать бассейны и тренажерные залы, заниматься своей внешностью и отправляться в санатории. Любые действия, направленные на укрепление здоровья и обретения красоты, будут усилены энергией ночного светила, и принесут максимальный результат.

Наладить отношения

В ноябре, когда Луна начнет свой рост, можно смело идти на примирение с близкими, зарыть топор войны в деловых кругах и найти компромисс с друзьями. Это время идеально для раскаяния и прощения обид, которые мешают счастливой жизни, привлекают неудачи и ежедневно портят настроение.

Исполнить желание

В ноябре будет отличная возможность составить карту желаний, чтобы до наступления 2022 года исполнить заветные мечты. Делать ее можно в любой день роста Луны, но при этом учитывать ее настроение. С ежедневным лунным календарем будет проще выбрать оптимальную дату для творчества.