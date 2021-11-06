Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Растущая Луна в ноябре 2021 года: что нужно делать с 6 ноября

Растущая Луна в ноябре 2021 года: что нужно делать с 6 ноября

Во время роста Луны сил и энергии становится больше, и в этот период важно активно работать над собственным благополучием. Астрологи рассказали о том, какие дела привлекут успех в период с 6 по 18 ноября, когда ночное светило будет в фазе роста.


Каждый день, пока Луна растет, важен для строительства благополучного будущего. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять времени даром и привлекать удачу ежедневно, а также взять на заметку план действий, чтобы изменить жизнь к лучшему и привлечь в нее позитивные перемены.

Воплощать в жизнь планы

Рост Луны повышает энергетику, дарит уверенность и удачу. В этот период проще всего начать что-то, что было запланировано ранее, и успешно справиться с любыми препятствиями на пути к желанной цели. Астрологи рекомендуют не бояться перемен и действовать смело, сохраняя при этом оптимистичный настрой и честность.

Заняться оздоровлением

Во время роста ночного светила благоприятно начинать курс оздоровительных упражнений, посещать бассейны и тренажерные залы, заниматься своей внешностью и отправляться в санатории. Любые действия, направленные на укрепление здоровья и обретения красоты, будут усилены энергией ночного светила, и принесут максимальный результат.


Наладить отношения

В ноябре, когда Луна начнет свой рост, можно смело идти на примирение с близкими, зарыть топор войны в деловых кругах и найти компромисс с друзьями. Это время идеально для раскаяния и прощения обид, которые мешают счастливой жизни, привлекают неудачи и ежедневно портят настроение.

Исполнить желание

В ноябре будет отличная возможность составить карту желаний, чтобы до наступления 2022 года исполнить заветные мечты. Делать ее можно в любой день роста Луны, но при этом учитывать ее настроение. С ежедневным лунным календарем будет проще выбрать оптимальную дату для творчества.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Анастасия Макеева рассказала о своей недвижимости за рубежом
Анастасия Макеева рассказала о своей недвижимости за рубежом
Роза Сябитова возмутила людей своим участием в шоу «Модный приговор»
Роза Сябитова возмутила людей своим участием в шоу «Модный приговор»
Светлана Лобода призналась, что может заплатить за ужин с мужчиной
Светлана Лобода призналась, что может заплатить за ужин с мужчиной
Андрей Григорьев-Апполонов купался в презервативе
Андрей Григорьев-Апполонов купался в презервативе
Светлана Лобода высказалась о своем любимом мужчине
Светлана Лобода высказалась о своем любимом мужчине
Наталья Рудова продемонстрировала свое нижнее белье
Наталья Рудова продемонстрировала свое нижнее белье
Крепление на фаркоп для велосипеда: выгодное решение для перевозки
Крепление на фаркоп для велосипеда: выгодное решение для перевозки
Чип-тюнинг и удаление катализатора: комплекс работ для улучшения параметров автомобиля
Чип-тюнинг и удаление катализатора: комплекс работ для улучшения
Выбор грузовых боксов: на что обратить внимание?
Выбор грузовых боксов: на что обратить внимание?
Будет ли гаражная амнистия 2021 года
Будет ли гаражная амнистия 2021 года
Новое поколение EVA ковриков от Euromat3d
Новое поколение EVA ковриков от Euromat3d
Основы правильного выбора автомобильных шин
Основы правильного выбора автомобильных шин

Топ на сегодня

Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год будем делать новые вакцины»
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3 млрд TON Crystal
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3
Дети Максима Галкина устроили гонки в замке
Дети Максима Галкина устроили гонки в замке

Еще по теме

Растущая Луна 19-30 ноября 2017 года: опасности и возможности этого периода, советы и прогнозы астрологов
Растущая Луна с 19 по 30 ноября 2017 года: негативные и позитивные моменты этого периода
Растущая Луна 1-2 декабря 2017 года: негативные и позитивные моменты этого периода
Растущая Луна в августе 2021 года: что нужно делать с 9 августа