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Релизный трейлер Age of Empires 4, игра выходит 28 октября

Релизный трейлер Age of Empires 4, игра выходит 28 октября


Игра Age of Empires 4 в паре дней от релиза, она выходит 28 октября на PC (в Microsoft Store и Steam). В день выхода проект будет доступен в Game Pass. Как отмечают специалисты, которые уже опробовали Age of Empires 4, игра отлично работает даже на маломощных компьютерах, что позволит ей охватить большое количество игроков.

Сегодня разработчики представили трейлер к релизу Age of Empires 4 — его можно можно видеть ниже.


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Напомним, что на релизе в Age of Empires 4 будет 8 наций: Франция, Китай, Англия, Делийский Султанат, Монголия, Абассиды, Русь и Римская Империя. Журналисты в рецензиях отмечают, что каждая из них уникальная.

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По материалам: newxboxone

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