Роза Сябитова возмутила людей своим участием в шоу «Модный приговор»

Ведущая Роза Сябитова решила изменить свой стиль, чем разозлила общественность. Поистине народная передача «Модный приговор», на примере реальных героев показывавшая, как нужно одеваться, чтобы выглядеть модно и стильно, изменила дизайн студии и формат подачи материала. Более того, вместо обычных героев туда начали приглашать звезд, что очень не понравилось большинству зрителей. Они считают, что те в состоянии и без передачи нанять себе стилистов, а потому смотреть за их преображениями никому не интересно. Особенно почему-то взбесило всех появление в последнем выпуске российской свахи Розы Сябитовой в компании с дочерью. «Ну, хотя бы эту передачу не превращайте в программу «про звёзд».Такие люди сами могут нанять профессионалов и для ремонта, и чтобы одежду подобрать», «Так заменили бы и ведущих на блогеров типа Милохина или как там его», — негодуют в официальном Инстаграм «Модного приговора».Роза Сябитова Не нравится и новая подача материала, особенно то, что перестали показывать, как выглядел герой до изменений и после них. Не стало и мудрых рекомендаций студийных гуру Эвелины Хромченко и Александра Васильева, без которых раньше был немыслим продуктивный шопинг. Возмущенные поклонники предупреждают организаторов, что если те не примут к сведению их мнение, они вообще перестанут смотреть передачу. Тем более, что предлагаемые сейчас варианты оторваны от жизни, а потому уже не могут служить предметом для подражания и потому неинтересны. «Передача потеряла свою изюминку. Много болтовни, мало конкретики. И интерьер сильно отвлекает от темы. Смотрю вторую передачу и все больше разочаровываюсь», «Понимаю ваше стремление расширить аудиторию, понимаю и желание что-то изменить в формате нашей любимой передачи, но нам, вашим постоянным зрителям (немного за...), поверьте, это не нужно!», «Верните старую программу!», «Ну что это за цвета в студии. От них и острых углов глаза вытекают», «Да молодежь не смотрит телик, хоть как переделывайте студию», — возмущаются зрители.