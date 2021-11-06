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Рыбаки поймали 33 рыбы и стали миллионерами, а все потому что рыба не простая

Рыбаки поймали 33 рыбы и стали миллионерами, а все потому что рыба не простая

Команда рыболовов из Дигха, который расположен в штате Западная Бенгалия, получили улов, на который не рассчитывали. В сети попало более трех десятков рыб.

Зеленые нибеи были выставлены на аукционе за немалые деньги, рассказывает телевизионный канал Калинга.

Это рыба, которая редко встречается в океане. Относится к семейству горбылевых.

Подводные жители попались в сети, когда водное судно находилось в берегов одиша. После того, как команда вернулась на берег, местные жители были удивлены столь редким уловом.

Каждая рыба весила практически 85 килограммов, что позволило рыбакам быстро поправить свое материальное положение. Улов был отправлен на аукцион.

Покупателям стало фармацевтическое предприятие, которое заплатило более 10 млн. рупий.

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По материалам: MirFactov

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