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С нового учебного года второе высшее образование в сфере искусств станет бесплатным

С нового учебного года второе высшее образование в сфере искусств станет бесплатным

12:25  Автор: Кристина Стащенко


Источник: Правительство России



Со следующего учебного года граждане смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств. Соответствующий порядок приема, перечень вузов и специальностей утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. 

Отбор абитуриентов пройдет на конкурсной основе. Претендентам не потребуется сдавать ЕГЭ, нужно будет пройти творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. По итогам экзаменов абитуриенты, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места в рамках установленных контрольных цифр приёма на бюджетное обучение.

В список вузов, в которых можно будет бесплатно получить второе высшее образование, вошли 10 профильных учебных заведений: 


Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова;
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения; 
Российский институт театрального искусства — ГИТИС; 
Театральный институт имени Б.Щукина; 
Высшее театральное училище им. М.С.Щепкина;
Школа-студия МХАТ;
Российская академия музыки имени Гнесиных; 
Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского; 
Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова;
Литературный институт имени А.М.Горького.

В перечень направлений подготовки вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

«Решение не скажется на абитуриентах, желающих бесплатно получить первое высшее образование в области искусств, так как количество бюджетных мест по творческим специальностям уже увеличено государством», — говорится в сообщении. 

Второе высшее образование в области искусств сделают бесплатным


Кроме того, отбор претендентов, имеющих высшее образование, будет проходить отдельно от абитуриентов, поступающих в вузы впервые, пояснили в кабмине.

В соответствии с прежним законодательством, бесплатным для граждан России являлось только первое высшее образование. При этом в творческие профессии, как правило, люди приходят уже в зрелом возрасте. В связи с этим Министерство культуры предложило разрешить на конкурсной основе поступать на бюджетные места по программам специалитета для получения второго высшего образования в области искусств.

Президент Владимир Путин в декабре 2019 года по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа поручил правительству подготовить законопроект о возможности бесплатного второго высшего образования для будущих композиторов, режиссёров и дирижёров. В июне 2021 года по поручению Президента соответствующий закон был разработан и принят.



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По материалам: pnp.ru

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