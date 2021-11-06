Сбербанк предложил своим клиентам новые вклады — «СберВклад» и «СберВклад Прайм»

Сбербанк предложил своим клиентам новые вклады — «СберВклад» и «СберВклад Прайм». «СберВклад»* объединил в себе все преимущества для клиентов: теперь проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок вклада клиент может установить свой, с возможностью выбора до дня."СберВклад Прайм"** — выбор для тех клиентов, которые активно пользуются всеми сервисами экосистемы Сбера. Вклад предназначен для владельцев годовой подписки СберПрайм+, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Новые вклады удобнее всего открыть онлайн, а также в отделениях банка в соответствии с расписанием работы в текущей ситуации. При размещении денежных средств сроком на три года в удалённых каналах обслуживания (онлайн) по вкладу «СберВклад» максимальная ставка 6,37% обеспечивает доходность 7% с учетом ежемесячного увеличения депозита на величину причисленных процентов, по вкладу «СберВклад Прайм» – ставка 6,78%, доходность составляет 7,5%.

Также до 30 ноября Сбер продлевает промо вклад «Промо Управляй» со ставками от 4,3% до 5,25%. Теперь его можно открыть не только в офисе банка, но и онлайн, а ставки по вкладу повышены. Ранее они были равны 3,8% – 4,75%.***

Новые вклады будут способствовать продолжению роста портфеля пассивов Сбербанка. За 9 месяцев текущего года он увеличился более чем на 600 миллиардов рублей и превысил 16 триллионов рублей. Этому способствует эффективная продуктовая политика банка – с начала года было запущено два новых вида вкладов, которые получили высокую востребованность у клиентов. Например, каждый второй открытый вклад приходился на новый продукт – «Дополнительный процент».

Улучшение клиентского сервиса также способствует привлекательности депозитов Сбера: банк внедрил отображение всех документов по вкладам в мобильном приложении СберБанк Онлайн, что исключает необходимость обращения в отделение. А также принципиально поменял процесс закрытия вкладов онлайн – теперь клиенты видят сумму недополученного дохода при закрытии депозита, что позволило значительно сократить число ошибочно закрытых вкладов.

Cергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

— При запуске новых вкладов мы учли пожелания клиентов и добавили возможность выбирать срок вклада в точности до дня, получать проценты ежемесячно, расширили диапазон доступных сроков вклада, а также добавили возможность регулярного пополнения открытого вклада. Уверен, что новые вклады займут центральное место в выборе наших клиентов, станут флагманами продуктовой линейки срочных депозитов Сбербанка. Кроме того, удалённо теперь можно открыть и промо вклад «Промо Управляй». В период новых ограничений, связанных с пандемией коронавируса, эта возможность как никогда актуальна.

Подробнее об условиях новых вкладов можно узнать на сайте Сбербанка.

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ПАО Сбербанк

* СберВклад

Максимальная ставка доступна, если увеличить баланс на ваших вкладах СберБанка за последние 3 месяца. Вклад можно пополнять и снимать проценты. до 7,5 % доходность от 100 000 ₽ сумма вклада

** Ставки в % годовых при открытии в Сбербанк Онлайн или офисе. Срок вклада можно выбрать с точностью до дня. Оставлю проценты на вкладе (капитализация). Есть годовая подписка СберПрайм+ Общие условия. Когда можно оформить вклад с 1 ноября 2021. Где можно оформить вклад. В любом офисе СберБанка, в интернет-банке и мобильном приложении. Срок вклада от 1 месяца до 3 лет. Валюта вклада - ₽. Минимальная сумма вклада 100 000 ₽. Максимальная сумма вклада Не предусмотрена. Пополнение Безналично без ограничений, наличными от 1000 ₽. Частичное снятие Только процентов. Кто может оформить Клиенты в возрасте от 14 лет. Условия досрочного расторжения. Если вам потребуются деньги раньше срока окончания вклада, вы всегда можете получить их. Ставка досрочного расторжения для вклада — 0,01% годовых. Условия пролонгации Автоматическая пролонгация осуществляется на условиях и под процентную ставку, действующую по данному вкладу на дату пролонгации. На сумму дополнительных взносов в течение нового срока действия вклада применяется процентная ставка, действующая для пополнений по СберВкладу на дату пролонгации договора. Количество пролонгаций не ограничено.

*** Акция действительна с 01.11.2021 по 30.11.2021 Подробности на сайте

