Scorn

Scorn – приключенческий хоррор-шутер от 1-го лица, напрямую вдохновленный работами художников Ганса Гигера и Здзислава Бексиньского.

Геймплей

Игрок контролирует странного безкожего гуманоида, потерявшегося в кошмарном мире со странными существами и мертвенной материей. Игра построена на идее «существа, брошенного в мир». Этот мир похож на живую техно-органическую структуру из стали, плоти и костей. Игрок нелинейным методом исследует разные взаимосвязанные регионы, ищет ответы, которые больше объяснят про игровой мир. Некомфортная обстановка сама по себе является персонажем. В каждой локации есть своя тема (история), головоломки и персонажи, выполняющие ключевую функцию в создании связного мира. В ходе игры ты открываешь новые территории, приобретаешь разные наборы навыков, оружий, предметов.

Игра, пока что, представляет 2 главных оружия: пистолет и дробовик. Игрок начинает с 6-зарядным пистолетом, причиняющим умеренный урон. Кажется, что пистолет всецело органический, начиная с похожей на рот основы, которую можно открыть, чтобы удалить пистолет и заменить на дробовик. Дробовик – это 3-зарядное оружие, причиняющее внушительный урон вблизи, но ослабевающий урон вдали. Дробовик состоит из таких же материалов, как пистолет.

Особенности

Связный «обжитой» мир: действие происходит в открытом мире с различными взаимосвязанными регионами. Каждый регион – похожая на лабиринт структура с разными комнатами и путями. Всё повествование происходит внутри игры, без катсцен, отвлекающих от ужасной реальности живого, дышащего мира. Но держи глаза открытыми: игра не проявит никакого сочувствия, если ты упустишь что-то важное в нелегких путешествиях. У всего есть причина и предназначение. Тебе нужно только выяснить, что это.

Полное осознание тела: игрок лучше погружается, чувствуя тело и движение персонажа. Взаимодействие с миром реалистично: объекты подбираются руками (а не просто парят в воздухе), машинами и инструментами игрок управляет посредством контрольных элементов, и так далее.

Контроль инвентаря и патронов: определенно и ограниченно. Это играет важную роль в сохранении еще большего состояния осознанности на протяжении всей игры. Игрок должен думать, когда вступать в бой, когда уходить в укрытие, как его действия влияют на окружающий мир. Для прохождения нужны разные стили игры.

Разработка

Ebb Software – сербская студия, основанная в 2013 году. Разработчики решили делать игру вокруг идеи «выброшенного в мир»; очень мало контекста дано про сеттинг игры. Разработчики объяснили, что тревожная среда должна быть персонажем как таковая.

Игру анонсировали 12 ноября 2014 года, показав трейлер с пре-альфа съемкой. В декабре 2014 года провели неудачную кампанию на Kickstarter, но, тем не менее, разработка продолжилась с целью выпустить игру двумя частями. В январе 2015 года Scorn получила частное финансирование от инвестора, а в феврале 2015 года вошла в полное производство. Игру планировали выпустить двумя частями; первую назвали Dasein, германским словом, означающим в просторечии «быть здесь», «существо в мире» из философии Мартина Хайдеггера. Позже команда сообщила о намерении выпустить игру целиком, но дата релиза оставалась неизвестной.

В 2017 году Ebb Software запустила вторую кампанию на Kickstarter. Цель в 150,000 евро была выполнена в сентябре 2017 года.

7 мая 2020 года стало известно, что игра будет опубликована эксклюзивно для Xbox Series X, выполняясь в 4k и 60fps, и не выйдет на консолях прошлого поколения, потому что разработчики не хотят тратить время на разработку менее качественной версии. Также Scorn будет выпущена на Steam, Windows Store и GOG.

Системные требования

Windows 7 или новее, Intel Core i3-2100 / AMD FX-6300, 8 Гб RAM, NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 7870, 50 Гб на диске. Рекомендуется Intel Core i5-2500 / AMD FX-8350, NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290