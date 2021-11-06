SEGA готова потратить почти $1 млрд на создание «суперигры»





В начале этой недели было объявлено о стратегическом партнерстве между SEGA и Microsoft в области производства игр. Компании намерены в рамках партнерства исследовать варианты производства крупномасштабных игр нового поколения. SEGA заявил, что альянс позволит ей продвигаться вперед с развитием проектов класса «Super Game».

SEGA еще в начале этого года сообщала о планах выпускать проекты класса «Super Game». В тех планах говорилось, что «суперигра» должна выйти в ближайшие 5 лет, и по началу этот новый IP будет иметь низкую прибыльность, но он будет иметь огромный потенциал для роста. До сих пор нет информации о том, что это будет за игра, но она фигурирует в годовом финансовом отчете японского издательства.

В годовом отчете компании, опубликованном на этой неделе, материнская компания SegaSammy заявила, что рассмотрит возможность инвестирования до 100 млрд иен около 882 млн долларов) в течение следующих пяти лет для достижения своих амбиций в отношении «суперигр». Отмечается, что этот амбициозный план подразумевает возможные траты на приобретение новых компаний для построения «Super Game».

В том же отчете отмечается, что за время разработки «Super Game» компания намерена выпустить целый ряд проектов от своих студий.