Shadow Warrior 3
Сегодня, 04:01
Падший корпоративный сегун Ло Ван и его бывший наемник, ставший заклятым врагом, ставший напарником, Орочи Зилла, отправляются в невозможную миссию. Они ходят захватить древнего дракона, которого нехотя выпустили из его вечной тюрьмы. Вооруженный опасной смесью клинков и пуль, Ло Ван должен пересечь неизведанные части мира, чтобы выследить темного зверя и отодвинуть апокалипсис. Для этого понадобится маска мертвого бога, драконье яйцо, немного магии, запас огневой мощи для сдерживания надвигающегося катаклизма.
Возьми катану в перестрелку: дирижируй симфонией смерти в каждой стычке, сочетая подавляющую огневую мощь с опустошительно точными ударами катаны, пробиваясь через демонические силы.
Изящная работа ног: применяй техники проворного движения вроде скачков в воздухе, бега по стенам, двойных прыжков. Новый крюк поможет в бою и возможностях перемещения.
Казни, затем уничтожай: исполняй яркие добивающие движения, чтобы получить часть побежденного врага и применить его магические силы против орды.
Динамичные боевые арены: в каждой среде есть опасные структуры и устройства, которые можно активировать, чтобы внести в стратегию наступления новый слой творческих решений.
Неофеодальная Япония: пересекай мифическую азиатскую землю, пропитанную магией и технологиями древних самураев. Тут теперь властвуют ёкаи из японского фольклора.
Системные требования
Windows 7, 8, 8.1 или 10, Intel Core2 Quad Q9550 (4 * 2830)
По материалам: gamebomb