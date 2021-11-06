Shadow Warrior 3

Падший корпоративный сегун Ло Ван и его бывший наемник, ставший заклятым врагом, ставший напарником, Орочи Зилла, отправляются в невозможную миссию. Они ходят захватить древнего дракона, которого нехотя выпустили из его вечной тюрьмы. Вооруженный опасной смесью клинков и пуль, Ло Ван должен пересечь неизведанные части мира, чтобы выследить темного зверя и отодвинуть апокалипсис. Для этого понадобится маска мертвого бога, драконье яйцо, немного магии, запас огневой мощи для сдерживания надвигающегося катаклизма.

: дирижируй симфонией смерти в каждой стычке, сочетая подавляющую огневую мощь с опустошительно точными ударами катаны, пробиваясь через демонические силы.: применяй техники проворного движения вроде скачков в воздухе, бега по стенам, двойных прыжков. Новый крюк поможет в бою и возможностях перемещения.: исполняй яркие добивающие движения, чтобы получить часть побежденного врага и применить его магические силы против орды.: в каждой среде есть опасные структуры и устройства, которые можно активировать, чтобы внести в стратегию наступления новый слой творческих решений.: пересекай мифическую азиатскую землю, пропитанную магией и технологиями древних самураев. Тут теперь властвуют ёкаи из японского фольклора.

















Системные требования

Windows 7, 8, 8.1 или 10, Intel Core2 Quad Q9550 (4 * 2830)