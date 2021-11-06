Слух: В Halo Infinite может быть несколько сюжетных кампаний





Уже известно немало о сюжетном режиме Halo Infinite, несколько дней назад студия 343 Industries показала полноценную геймплейную демонстрацию и поделилась несколькими роликами, которые вводят игроков в суть происходящего. Появились слухи, что в Halo Infinite может быть не одна, а несколько сюжетных кампаний.

На странице Halo Infinite News в Twitter появился скриншот меню, где предлагается выбрать между кампаниями, мультиплеером и новостями. Кампании указано именно во множественном числе, что странно, если кампания будет одна.



Маловероятно, что на старте в Halo Infinite будет несколько сюжетных кампаний. Но, учитывая. Что игра заявлена в качестве «платформы на ближайшие 10 лет», велика вероятность, что она будет получать в будущем сюжетные DLC с дополнительными кампаниями. Или, другой вариант, что пройти одну кампанию в Halo Infinite можно будет за нескольких персонажей.

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