«Смурфики» добрались до Xbox, представлен трейлер к релизу игры





Сегодня на приставках Xbox One состоялся релиз игры The Smurfs — Mission Vileaf (в российской локализации Смурфики — Операция «Злолист»). Игра пока выходит без оптимизации под новые поколения консолей, и на Xbox Series X | S она работает по обратной совместимости. К концу года разработчики обещают выпустить апдейт, и The Smurfs — Mission Vileaf будет использовать преимущества нового поколения приставок.

К выходу игры Смурфики — Операция «Злолист» на приставках разработчики опубликовали новый трейлер – его можно видеть ниже.

Отметим, что на PC игра вышла около недели назад. В Steam она получила положительные отзывы от игроков. В игре поклонников Смурфиков ждут 4 легендарных Смурфика – Смурфетта, Силач, Знайка, Повар — и 5 разных миров.

Смурфики — Операция «Злолист»

Отправьтесь в приключение и спасите лес! В старинном гримуаре колдун Гаргамель нашел заклинание, чтобы создать растение зла: Злолист.

