Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Создатели Blair Witch и The Medium работают над новым крупным проектом

Создатели Blair Witch и The Medium работают над новым крупным проектом


Польская студия Bloober Team хорошо известна игрокам с приставками Xbox. Студия имела партнерские отношения с Microsoft, и несколько ее крупных релизов (Blair Witch и The Medium) были добавлены в Game Pass в день релиза.

Разработчики из Bloober Team сообщили, что их новым партнером стала команда Rogue Games. Они вместе работают над новой игрой, которая должна выйти на «PC и консолях нового поколения» (вероятно, речь про Xbox Series X | S и Playstation 5). Команда Bloober  Team следующим образом прокомментировала сотрудничество:

Мы крайне рады сотрудничать с Rogue Games в рамках этого удивительного проекта. Мы гордимся тем, что создаем игры, расширяющие границы оригинальности и погружения, поэтому сотрудничество с компанией, разделяющей наши взгляды, это нечто замечательное.

Отмечается, что у команд есть «крутой безумный концепт», который они хотят реализовать.

Напомним, что игра The Medium (которая доступна в Game Pass) предлагает необычную идею взаимодействия одновременно с двумя измерениями.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Светлана Лобода рассказала о своем возлюбленном: "Рядом с ним я девочка"
Светлана Лобода рассказала о своем возлюбленном: "Рядом с ним я
В Ангарске мужчина поджег дачу бывшей жены после ссоры
В Ангарске мужчина поджег дачу бывшей жены после ссоры
541 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки
541 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области
Девушка сразу поняла, что муж ей изменяет, когда увидела родимое пятно у ребенка
Девушка сразу поняла, что муж ей изменяет, когда увидела родимое
Ученые нашли редкого краба, которому больше 100 миллионов лет и он видел динозавров, но сохранился до наших дней
Ученые нашли редкого краба, которому больше 100 миллионов лет и он
Создатели Blair Witch и The Medium работают над новым крупным проектом
Создатели Blair Witch и The Medium работают над новым крупным проектом
Все загрузочные экраны Xbox – с первой консоли до Xbox Series X | S
Все загрузочные экраны Xbox – с первой консоли до Xbox Series X | S
В Forza Horizon 5 больше 700 тысяч игроков по раннему доступу
В Forza Horizon 5 больше 700 тысяч игроков по раннему доступу
Утечка данных VPN-сервисов, блокировка соцсетей в Узбекистане и другие события кибербезопасности
Утечка данных VPN-сервисов, блокировка соцсетей в Узбекистане и
Horizon: Forbidden West / Horizon 2: Forbidden West / Horizon: Запретный Запад
Horizon: Forbidden West / Horizon 2: Forbidden West / Horizon:
Elden Ring
Elden Ring
Evil Dead: The Game
Evil Dead: The Game

Топ на сегодня

Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год будем делать новые вакцины»
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год
14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое переосмысление сказок Пушкина и не только
14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3 млрд TON Crystal
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Замена масла в коробке механика Renault Logan

Еще по теме

Age of Empires IV уже доступна в подписке Game Pass
ARK 2
Октябрь – отличный месяц для подписки Game Pass на PC
Avowed