Создатели Blair Witch и The Medium работают над новым крупным проектом





Польская студия Bloober Team хорошо известна игрокам с приставками Xbox. Студия имела партнерские отношения с Microsoft, и несколько ее крупных релизов (Blair Witch и The Medium) были добавлены в Game Pass в день релиза.

Разработчики из Bloober Team сообщили, что их новым партнером стала команда Rogue Games. Они вместе работают над новой игрой, которая должна выйти на «PC и консолях нового поколения» (вероятно, речь про Xbox Series X | S и Playstation 5). Команда Bloober Team следующим образом прокомментировала сотрудничество:

Мы крайне рады сотрудничать с Rogue Games в рамках этого удивительного проекта. Мы гордимся тем, что создаем игры, расширяющие границы оригинальности и погружения, поэтому сотрудничество с компанией, разделяющей наши взгляды, это нечто замечательное.

Отмечается, что у команд есть «крутой безумный концепт», который они хотят реализовать.

Напомним, что игра The Medium (которая доступна в Game Pass) предлагает необычную идею взаимодействия одновременно с двумя измерениями.