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Спартанцы не будут танцевать в мультиплеере Halo Infinite

Спартанцы не будут танцевать в мультиплеере Halo Infinite


Популярная во многих соревновательных играх функция танцев не будет доступна в Halo Infinite. Об этом рассказали в интервью IGN руководители разработки Halo Infinite.

Как известно, многопользовательская часть игры Halo Infinite будет бесплатной. Некоторые игроки предполагали, что в ней можно ожидать танцы от спартанцев, так как подобная опция есть во многих условно-бесплатных играх. Но этому не бывать, о чем заявляют разработчики. Создатели проекта отмечают, что чувствуют, то что поклонникам Halo не понравится подобное, поэтому они решили не вводить танцы в игру.

Но это не значит, что Halo Infinite будет максимально серьезной игрой в мультиплеере. В частности, в некоторых трейлерах можно было видеть, что в мультиплеере будут доступны самурайские доспехи, явно не вписывающиеся в сеттинг игры. Разработчики отметили, что в будущем будут появляться и не особо канонические для серии предметы, как это можно было видеть в Master Chief Collection с разными сезонами.

Напомним, что в игре Fortnite Мастер Чиф все же танцует, что можно видеть ниже.


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По материалам: newxboxone

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