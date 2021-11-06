Список машин, в которых загибает клапана, когда рвется ремень ГРМ
Неисправность двигателя в дороге, наверное, самый неприятный момент в жизни автолюбителя. Появление постороннего стука в работе силового агрегата и последующая остановка машины сигнализируют о разрыве ремня ГРМ.
Почему происходит загиб клапана при порыве ремня
При разрыве привода газораспределительного механизма перестает вращаться распредвал, с которым связаны клапана. Но коленчатый вал двигателя продолжает вращаться. Он толкает поршни, которые при движении сталкиваются с клапанами.
В результате происходит загиб деталей. Бывают случаи, когда ломаются поршни.
Список машин, находящихся в группе риска
Рассмотрим список марок и моделей автомобилей, для которых характерна данная неисправность при разрыве ГРМ:
- Разрыв ГРМ на моделях LADA.
- Автомобили Renault.
- Модели KIA, для которых характерно повреждение ГРМ.
- Автомобили Peugeot не все страдают такой проблемой. Проблемные двигатели: 307 объемом 1,6; 206, 1.4; 405, 1.9 бензиновая версия; 407, объем 1,8. Модели, на которых при повреждении ГРМ ломаются только рокеры: 607, 2.2 130 л. с; Boxer. 4HV и 4HY.
- Силовые агрегаты Ford с характерным повреждением: Zetek 1.8; Focus 2, объем 1,6, 16 кл; Mondeo 1,8, 16 кл; Не сталкиваются с такой проблемой версии Форд: Zetek, 2.0; Sierra, 2.0, 8 кл.
- Модели Mitsubishi.
- Из серии автомобилей Nissan подобная проблема встречается на версиях Cefiro A32, Primera 2.0D, Skyline RB25DET, Sunny QG18DD. Моторы HR16DE не отличаются такой неисправностью только потому, что модель оборудована цепным соединением элементов газораспределительного механизма.
- Моторы Opel.
- Для силовых установок Mazda E 2200 2,5 Disel, 626 GD 16 кл. характерно повреждение клапанов. Не встречается сгибание на следующих версиях: 323 1.5; Xedos-6 2.0, 16 кл.; Capella FE-ZE; а также моторы: F2, FS, FP, KL, KJ, ZL.
- Одни из самых надежных моторов – Mersedes Benz. К повреждению деталей силового агрегата может привести поломка привода ГРМ на версиях 271 и W123 в бензиновых и дизельных вариантах.
- Моторы итальянского производителя Фиат.
- Двигатели Toyota.
- Силовым агрегатам японских авто Suzuki тоже свойственна такая поломка. Версии 1,6 литровых двигателей G16A, G16B на 8 и 16 клапанов не приведут к сгибанию клапанов.
- Моторы VAG, которыми комплектуются машины европейских производителей Audi, Skoda и Volkswagen.
Привод рвется не только по причине его изнашивания. К поломке могут привести неисправность роликов, коленчатого вала и помпы. Своевременная диагностика технического состояния авто поможет избежать таких проблем и дорогого ремонта.
9 комментариев
- Феликс says:
Пересмотрите Ваш суперский список “гнет” не гнет” на тоете 1MZ-FE – НЕ ГНЕТ!
- Слесарь Дядя Петя says:
Из каких источников информация взята? И на чём она основывается? Могу точно сказать, что не на статистике, т.к. не было ещё ни одного зафиксированного случая загиба клапанов на Весте 1,8. Да, поршня не безвтыковые, но из-за своей конструкции клапана после обрыва ремня остаются целыми, так что автор занимается обманом, чтобы набрать классы. Да и на новых моторах 1,6 вазовских поршня безвтык.
- Юрий says:
Ровер 416 точно гнет
- Андрей says:
Информация устарела. Прогресс не стоит на месте. Просто возите с собой запасной ремень и спрей для выпрямления клапанов. И никаких проблем.
- Дмитрий says:
Мотор тойота двигатель 1 MZ-FE не гнёт клапана без VVT-I, проверено на Toyota windom 20
- Александр says:
на опель вектра 1.6 x16xel рвался ремень клапана не гнет личный опыт
- Денис says:
4a ge toyota На блэк топе…там гнет, а на сильвер топе не гнет…..
- c Ленинского says:
На ваз 21124 двигатель 1.6 16кл , а не 1.5 16кл, он не гнёт, Ваз 21128 тоже не гнёт, была у меня такая 12 фирмы супер авто.
- Николай says:
Спасибо за информацию