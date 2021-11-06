Список машин, в которых загибает клапана, когда рвется ремень ГРМ

Неисправность двигателя в дороге, наверное, самый неприятный момент в жизни автолюбителя. Появление постороннего стука в работе силового агрегата и последующая остановка машины сигнализируют о разрыве ремня ГРМ.

При разрыве привода газораспределительного механизма перестает вращаться распредвал, с которым связаны клапана. Но коленчатый вал двигателя продолжает вращаться. Он толкает поршни, которые при движении сталкиваются с клапанами.

Рассмотрим список марок и моделей автомобилей, для которых характерна данная неисправность при разрыве ГРМ:

Привод рвется не только по причине его изнашивания. К поломке могут привести неисправность роликов, коленчатого вала и помпы. Своевременная диагностика технического состояния авто поможет избежать таких проблем и дорогого ремонта.



Пересмотрите Ваш суперский список “гнет” не гнет” на тоете 1MZ-FE – НЕ ГНЕТ!





Из каких источников информация взята? И на чём она основывается? Могу точно сказать, что не на статистике, т.к. не было ещё ни одного зафиксированного случая загиба клапанов на Весте 1,8. Да, поршня не безвтыковые, но из-за своей конструкции клапана после обрыва ремня остаются целыми, так что автор занимается обманом, чтобы набрать классы. Да и на новых моторах 1,6 вазовских поршня безвтык.





Ровер 416 точно гнет





Информация устарела. Прогресс не стоит на месте. Просто возите с собой запасной ремень и спрей для выпрямления клапанов. И никаких проблем.





Мотор тойота двигатель 1 MZ-FE не гнёт клапана без VVT-I, проверено на Toyota windom 20





на опель вектра 1.6 x16xel рвался ремень клапана не гнет личный опыт





4a ge toyota На блэк топе…там гнет, а на сильвер топе не гнет…..





На ваз 21124 двигатель 1.6 16кл , а не 1.5 16кл, он не гнёт, Ваз 21128 тоже не гнёт, была у меня такая 12 фирмы супер авто.

