Способы получить деньги под авто
Специально для автовладельцев разработан новый вид банковского продукта – кредитование под залог паспорта транспортного средства. В отличие от других видов обеспечения кредита – недвижимости и автомобиля, ПТС является более выгодным и практичным вариантом. Данная услуга ориентирована на конкретную целевую группу – автомобилистов, не имеющих возможности отказаться от использования транспортного средства. К ним относятся граждане определенных профессий, чей труд предполагает наличие автомобиля. Также это предложение может быть интересно многодетным семьям.
Преимущества
Займы под залог автомобиля в Новосибирске предлагают различные финансовые организации. Отличаясь в деталях, этот вид кредита, в любом случае, является более выгодным, чем популярный потребительский кредит.
Основные плюсы:
- Более низкая процентная ставка;
- Сумма кредита до 95% от стоимости залога;
- Нетребовательность к кредитной истории;
- Предоставление только основных документов.
Требования к заемщику
Заемщиком может стать совершеннолетний гражданин России, имеющий паспорт и автомобиль в собственности. В качестве залога может быть принята машина, если кредитора удовлетворят следующие параметры:
- Страна производства;
- Дата изготовления авто;
- Пробег;
- Технические характеристики;
- Физическое состояние;
- Отсутствие внешних дефектов.
Нюансы кредита
Несмотря на несомненную выгоду данного кредитного предложения, будущие заемщики должны учитывать все аспекты получения денег под залог ПТС.
Где лучше взять кредит под ПТС? В первую очередь, следует рассмотреть предложения автоломбардов и банков, имеющих официальную регистрацию. В этих случаях заемщик будет застрахован от мошенничества и возможности остаться без денег и без автомобиля.
Условия кредитования разрабатываются каждой организацией индивидуально, поэтому следует внимательно читать все пункты договора.
Как правило, более выгодная процентная ставка обосновывается высокими требованиями к состоянию залогового автомобиля. Часто требуются документы, подтверждающие платежеспособность владельца и техническую безупречность машины.
МФО и частные инвесторы могут выручить случае отказа банка. Они готовы дать кредит в день обращения под залог любого автомобиля, невзирая на его возраст и технические характеристики. Оборотной стороной лояльности к клиенту является повышенная процентная ставка.