Способы получить деньги под авто

Специально для автовладельцев разработан новый вид банковского продукта – кредитование под залог паспорта транспортного средства. В отличие от других видов обеспечения кредита – недвижимости и автомобиля, ПТС является более выгодным и практичным вариантом. Данная услуга ориентирована на конкретную целевую группу – автомобилистов, не имеющих возможности отказаться от использования транспортного средства. К ним относятся граждане определенных профессий, чей труд предполагает наличие автомобиля. Также это предложение может быть интересно многодетным семьям.

Преимущества

Займы под залог автомобиля в Новосибирске предлагают различные финансовые организации. Отличаясь в деталях, этот вид кредита, в любом случае, является более выгодным, чем популярный потребительский кредит.

Основные плюсы:

Более низкая процентная ставка;

Сумма кредита до 95% от стоимости залога;

Нетребовательность к кредитной истории;

Предоставление только основных документов.





Требования к заемщику

Заемщиком может стать совершеннолетний гражданин России, имеющий паспорт и автомобиль в собственности. В качестве залога может быть принята машина, если кредитора удовлетворят следующие параметры:

Страна производства;

Дата изготовления авто;

Пробег;

Технические характеристики;

Физическое состояние;

Отсутствие внешних дефектов.

Нюансы кредита

Несмотря на несомненную выгоду данного кредитного предложения, будущие заемщики должны учитывать все аспекты получения денег под залог ПТС.

Кредитованием занимаются различные организации, поэтому перед принятием решения надо оценить плюсы и возможные риски.

Где лучше взять кредит под ПТС? В первую очередь, следует рассмотреть предложения автоломбардов и банков, имеющих официальную регистрацию. В этих случаях заемщик будет застрахован от мошенничества и возможности остаться без денег и без автомобиля.

Условия кредитования разрабатываются каждой организацией индивидуально, поэтому следует внимательно читать все пункты договора.

Как правило, более выгодная процентная ставка обосновывается высокими требованиями к состоянию залогового автомобиля. Часто требуются документы, подтверждающие платежеспособность владельца и техническую безупречность машины.

МФО и частные инвесторы могут выручить случае отказа банка. Они готовы дать кредит в день обращения под залог любого автомобиля, невзирая на его возраст и технические характеристики. Оборотной стороной лояльности к клиенту является повышенная процентная ставка.