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Стала известна причины попадания юмориста Галкина в черный список на Украине

Стала известна причины попадания юмориста Галкина в черный список на Украине

На Украине российского юмориста Максима Галкина обвинили в "унижении" мовы. В одном из выпусков своего шоу он якобы неуважительно отнесся к украинскому языку, зачитав переделанную версию стихотворения поэта Тараса Шевченко, сообщает портал "Обозреватель".

По информации издания, этот случай произошел в выпуске музыкального шоу Галкина, в котором два певца из разных эпох оценивают творчество современных исполнителей. В ролике с участием шоумена Никиты Джигурды и украинского блогера Kyivstoner юмористу якобы не понравилось, что гости начали обсуждать Украину. Тогда, как утверждается, артист попросил зрителей "сменить настройки, чтобы переключиться назад на русский язык", а после зачитал "позорно переделанное стихотворение" Шевченко.

В начале ноября Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Галкина в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности государства". Звезда экрана пока никак не прокомментировал это решение.

В августе 2015 года был обнародован список медийных персон, которые создают угрозу национальной безопасности страны. В него вошли экономист и телеведущий Михаил Хазин, публицист Егор Холмогоров, писатель Владимир Кучеренко, певцы Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Валерия, ее муж продюсер Иосиф Пригожин, а также актеры Михаил Боярский, Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Иван Охлобыстин и Жерар Депардье. Также в страну был запрещен ввоз книг 38 российских писателей.

Ранее Ruposters писал, что украинские власти  задумались о полном запрете гастролей российских артистов. 

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По материалам: uposters.ru

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