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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl / S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

S.T.A.L.K.E.R. 2

Официальный анонс игры S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся 15 мая 2018 года.  Директор и основатель компании GSC Game World Сергей Григорович сделал официальное заявление в Facebook, в котором сообщил о разработке игры. Анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал бурю восторга среди многочисленных фанатов S.T.A.L.K.E.R.

Разработка игры ведется не на собственном движке X-Ray Engine, а на Unreal Engine 4. С момента анонса разработчики почти 2 года не предоставляли никакой информации об игре, за исключением некоторых концепт-артов. И только в марте 2020 года шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 показали на первом официальном скриншоте, на котором был запечатлен лес, аномалия, а также несколько брошенных автомобилей.

Первый трейлер игры был показан во время выставки Xbox Games Showcase E3 2020 компании Microsoft. Авторы сразу продемонстрировали локации Зоны, разрабатываемые на движке Unreal Engine 4, включая Припять, деревню новичков и различные подземные бункеры. Тогда же впервые был показан и главный герой S.T.A.L.K.E.R. 2, но лица его не было видно из-за капюшона. Во время показа первого трейлера игроков также ожидал неожиданный сюрприз — помимо PC игра впервые выходит и на консолях Xbox Series S|X, но не появится на PlayStation 5, а также на старых консолях.

Предполагается, что сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 идет после прошлых игр серии и будет полностью нелинейным. Разработчики обещают несколько различных концовок и отмечают, что из-за нелинейности игроки захотят несколько раз перепроходить игру. Главным героем нового шутера будет сталкер по прозвищу Скиф (Skif), от действий которого и зависит будущее Зоны. В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 геймеров ожидают новые игровые механики, а также некоторые «интересные решения», которые не встречались в первых частях. Ожидается, что система симуляции жизни A-life 2.0 будет значительно улучшена, благодаря чему неигровые персонажи и монстры будут проживать свою жизнь даже в те моменты, когда геймеры их не видят. Еще в S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается свыше 30 видов оружия и множество модификаций для него.

В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 будет полностью открытый мир без каких-либо загрузок между локациями. Разработчики обещают большую, эпическую и нелинейную историю с множеством принимаемых выборов, которые будут влиять на мир Зоны. В S.T.A.L.K.E.R. 2 игрокам следует ожидать как уже знакомые места из прошлых игр, так и совершенно новые. Еще в игре будет множество новых аномалий, возможно, даже временных. Кроме того, из сообщений разработчиков GSC Game World можно предположить, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будут прыжки во времени или вышеупомянутые временные аномалии. Возможно, что игроки смогут перемещаться в прошлое до катастрофы и увидеть собственными глазами некоторые важные события.

На консоли Xbox Series X игра S.T.A.L.K.E.R. 2 покажет самую современную графику, точно будет иметь разрешение 4K, продемонстрируют быструю скорость загрузок, а частота кадров сможет достигать 120 fps. Кроме того, в игре будет трассировка лучей в режиме реального времени.

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По материалам: gamebomb

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