Starfield

Starfield – первая абсолютно новая ролевая игра, которую Bethesda создала за 25 лет. Она развернется в космосе, и это почти всё, что известно на июль 2018 года. По слухам, проект находится в предварительном производстве несколько лет. Дата релиза пока неизвестна; учитывая, что Bethesda сейчас дорабатывает Fallout 76, который выйдет в конце 2018 года, и то, что Говард намекал, что Starfield может не выйти на текущем поколении консолей, можно ожидать релиза через 2-3 года.

Из комментариев студии и тизерного трейлера с E3 2018 можно вынести несколько мелких деталей. Короткий трейлер демонстрирует некую планету, освещаемую солнцем или другой отдаленной звездой, потом в камеру попадает космическая станция. Грубый дизайн, солнечные панели на станции выглядят в стиле реалистичной фантастики, больше в духе Gravity, чем Mass Effect. Эту картину снимает камера, так как на экране можно заметить ледяные пятна на объективе. В начале трейлера слева внизу можно увидеть отрывок слова «conste», вероятно, означающий «созвездие» (constellation). В конце трейлера открывается некая цветистая космическая брешь, похожая на взрыв, и затягивает станцию.

Тодд Говард к июлю 2018 года уже заявил, что проект прошел предварительное производство, и внутри компании существует в играбельном состоянии. Тизер с E3 2018 был направлен на передачу атмосферы игры. Известно, что игра должна выйти раньше, чем Elder Scrolls 6, которая еще не существует в играбельном состоянии.