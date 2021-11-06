Стоит ли сейчас покупать машину или ждать до конца 2020 года

Правильно выбрав время для покупки транспортного средства, можно на этом немного сэкономить. Автомобиль не роскошь, поэтому автолюбителей волнуют вопросы, на какой площадке приобрести транспорт, по какой цене, когда это лучше сделать, что выбрать. Для покупателя важно спрогнозировать приобретение новой техники, и специалисты автомобильного рынка постоянно пытаются анализировать ситуацию. На основе их выводов можно выстроить стратегию приобретения.

Стоит ли сейчас покупать машину или подождать до конца 2020 года: мнение экспертов





Многие эксперты приходят к выводу, что цены на машины до конца 2020 года будут неуклонно расти. По их мнению, новые авто будут на 25-30% дороже к декабрю текущего года. Этого стоит ожидать по разным причинам:

производители теряют прибыль из-за понижения покупательской способности граждан;

цена на импортные детали выросла;

заводы вынуждены простаивать, приостанавливать производство.

Запланированной прибыли нет, но заработную плату работникам платить необходимо. Никуда не делись и налоги, и технические расходы. У производителей остается единственный выход — поднять цену на свой продукт. И в первую очередь это коснется бюджетных автомобилей, на которые спрос в любом случае сохранится.

Читайте также: 7 автомобилей, которые не стоит покупать, если они б/у

Вслед за новыми авто возможно подорожание на вторичном рынке подержанных транспортных средств. Все это произойдет вследствие дефицита машин в этом сегменте. Автовладельцы не торопятся передать свой транспорт в другие руки, боятся остаться без средства передвижения, пугает неизвестность, что будет с рынком дальше, и внезапные перемены, которые могут произойти.





Важный фактор для «вторички» — падение курса рубля. Это влечет за собой спрос на данный сегмент рынка. Но продавец вынужден продавать свой автомобиль дороже, если хочет приобрести новый, на который цена в текущей ситуации уже увеличена. Если он будет вынужден заплатить больше, вполне объяснимо, что поднимет стоимость своей машины на тот процент, который диктует ситуация на рынке. Но все это пессимистические прогнозы.

Есть хорошая новость для тех, кто решает, стоит ли сейчас покупать новую машину. К концу 2020 г. многие продавцы будут стараться избавиться от автомобилей уходящего периода, так как их ценность упадет, спрос будет меньше. А вследствие текущей ситуации в экономике это тяжелое бремя. Поэтому они будут предлагать скидки и всевозможные акции на такие машины. Если вдруг у вас на авто не хватает денег, то можно взять быстрый займ на месяц.

На заметку! Если отбросить не очень нужные опции, можно еще сэкономить на приобретении и в итоге выйти на ту цену, которая была запланирована покупателем.





На вторичном рынке аналогичная ситуация. Автомобили старше 5 лет предложат с внушительной скидкой, ведь цена на запчасти с начала года выросла на 10-20% на отечественный и зарубежный автопром. Чем старше будет становиться автомобиль, тем больше нужно вкладываться в его ремонт.

Читайте также: Как могут обмануть в автосалоне при покупке новой машины

Банки в настоящее время вынуждены снижать процентные ставки и предлагать выгодные варианты рефинансирования автомобильных займов клиентам, берущим в кредит. Банкиры сотрудничают с автосалонами по вариантам рассрочки платежей.

К сведению! По-прежнему действуют государственные программы по поддержке отечественного автопрома. Воспользовавшись ими, можно сэкономить 1/10 часть от стоимости машины или 25% при покупке электромобиля. Поэтому все еще есть шанс приобрести автомобиль по выгодному предложению.

Когда лучше не покупать автомобиль

В связи с нестабильностью экономики и размытостью прогнозов в автомобильном сегменте иногда лучше повременить с покупкой автомобиля в некоторых ситуациях. Например:

Работа появилась менее 3 месяцев назад, нет уверенности, что она сохранится. Нюанс в том, будет ли возможность выплачивать кредит или поддерживать техническое состояние машины. Не стоит слепо доверять продавцу. К сожалению, часто на рынке автомобилей встречаются недобросовестные продавцы, поэтому перед покупкой желательно проверить его. Для этого в интернете существуют специальные сервисы, где по регистрационным данным автомобиля можно увидеть историю. Новую машину лучше покупать в крупных автосалонах — они не будут портить себе репутацию, участвуя в сомнительных сделках. Плохие отзывы также свидетельствуют о низком рейтинге продавца. Текущая осень также не самое лучше время — цены уже начали расти. Лучше сделать это в канун Нового года, когда продавцы стремятся избавиться от автомобилей, которые состарятся на год после праздника. В этот период делаются максимальные скидки. Специалисты не советуют посещать автосалон в выходные и праздничные дни. В эти периоды скапливается много желающих покупателей. Продавцы это понимают и неохотно делают скидки или торгуются с потенциальными покупателями. Когда мало выбора. Есть риск купить не то, что нужно. Вызывает сомнение продавец, который представляет небольшой ассортимент. Возможно, через несколько дней его не станет на рынке, а предъявить претензию будет некому. Мало товара — нет разнообразия в цене, скорее всего, она будет завышена.





Читайте также: Эти 10 новых авто можно смело покупать — на вторичке в РФ их оторвут с руками

Право выбора всегда остается за покупателем. Поэтому покупать автомобиль сейчас или ждать конца года, остается на усмотрение автолюбителя. Не стоит спешить с выбором — перед покупкой нужно тщательно изучить рынок, модель и марку машины, которую планируется приобрести. Актуальным остается вопрос, для каких целей нужен транспорт. Если это нечастые поездки за город для отдыха или возможность обучиться и получить опыт вождения, стоит отложить покупку до лучших времен, пока ситуация в мире не станет более стабильной.