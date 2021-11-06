Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Stray

Потерянный, одинокий, отделенный от семьи. Бродячий кот должен распутать древнюю загадку, чтобы выбраться из давно забытого города. Stray – это кошачья приключенческая игра от 3-го лица, происходящая на детализованных неоновых аллеях деградирующего кибергорода, в темных потрепанных районах. Броди по городу, защищайся от неожиданных угроз, решай головоломки этого негостеприимного места, где живут только скромные дроиды и опасные существа. Смотря на мир глазами кота, ты можешь взаимодействовать с ним, играясь. Будь скрытным, проворным, дурашливым, иногда раздражающим, контактируя со странными обитателями этого чужого мира. Попутно ты найдешь друга – маленького летающего дрона по имени B12. С его помощью ты попробуешь выбраться из кибергорода.

Stray разработана в BlueTwelve Studio, небольшой команде с юга Франции, состоящей, по большей части, из котов, а также из горстки людей.

# Главные новости
По материалам: gamebomb

Последние новости

Elden Ring
Elden Ring
Evil Dead: The Game
Evil Dead: The Game
Gran Turismo 7
Gran Turismo 7
Stray
Stray
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl / S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl / S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце
The Day Before
The Day Before
Иркутянин запечатлел северное сияние в 20 километрах от города
Иркутянин запечатлел северное сияние в 20 километрах от города
В Казачинско-Ленском районе погиб пассажир въехавшего в столб Mercedes-Benz
В Казачинско-Ленском районе погиб пассажир въехавшего в столб
Большинство энергоблоков украинских ТЭС остановились из-за дефицита угля
Большинство энергоблоков украинских ТЭС остановились из-за дефицита
День иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 6 ноября 2021 года
День иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 6 ноября 2021 года
Релизный трейлер Age of Empires 4, игра выходит 28 октября
Релизный трейлер Age of Empires 4, игра выходит 28 октября
Дополнение Royal Court для Crusader Kings 3 не выйдет в этом году
Дополнение Royal Court для Crusader Kings 3 не выйдет в этом году

Топ на сегодня

Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Екатерина Гордон: «Будем требовать наказания по всей строгости закона»
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год будем делать новые вакцины»
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3 млрд TON Crystal
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3
14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое переосмысление сказок Пушкина и не только
14 сериалов ноября: корейский триллер, возвращение Декстера, смелое
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Замена масла в коробке механика Renault Logan

Еще по теме

«Он идеален!» — BTS были шокированы акцентом Бан Чана из Stray Kids
Stray Kids выпустили клип на песню «Airplane»
IN из Stray Kids исполнил кавер на песню BTS
ТОП-5 интересных фактов о Stray Kids