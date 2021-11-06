Stray

Потерянный, одинокий, отделенный от семьи. Бродячий кот должен распутать древнюю загадку, чтобы выбраться из давно забытого города. Stray – это кошачья приключенческая игра от 3-го лица, происходящая на детализованных неоновых аллеях деградирующего кибергорода, в темных потрепанных районах. Броди по городу, защищайся от неожиданных угроз, решай головоломки этого негостеприимного места, где живут только скромные дроиды и опасные существа. Смотря на мир глазами кота, ты можешь взаимодействовать с ним, играясь. Будь скрытным, проворным, дурашливым, иногда раздражающим, контактируя со странными обитателями этого чужого мира. Попутно ты найдешь друга – маленького летающего дрона по имени B12. С его помощью ты попробуешь выбраться из кибергорода.

Stray разработана в BlueTwelve Studio, небольшой команде с юга Франции, состоящей, по большей части, из котов, а также из горстки людей.