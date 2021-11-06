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Судьба старого катализатора: свалка или скупка

Судьба старого катализатора: свалка или скупка

Постоянный контакт с вредными химическими соединениями негативно сказывается на внешнем виде и работоспособности катализатора. Значительный объем выхлопных газов с «агрессивным» содержимым приводит к засорению ячеек фильтрующей сетки, образованию слоя сажи на поверхности детали и ухудшению ее характеристик. Ремонт узла невозможен из-за особенностей его строения и сложностей с удалением жирного сажистого осадка. Единственный вариант — покупка и установка нового катализатора вместо изношенной детали.

А что делать с б/у катализатором?

Автовладельцу предлагается два пути на выбор — выброс запчасти на ближайшую свалку или обращение в сервис, где осуществляется скупка катализаторов. Последствия первого варианта — загрязнение окружающей среды и возможность наблюдать, как более предприимчивые граждане сдают «ненужную» деталь за крупную сумму. Убедиться в своей недальновидности было бы очень обидно.


Поэтому стоит сразу выбрать второй вариант — сдачу катализатора на драгметаллы. Поверхность этой детали представляет собой тонкий слой одного из ценных сплавов: золота, палладия, родия или платины. Их актуальная стоимость на биржах составляет несколько тысяч рублей за грамм, поэтому даже незначительное количество металла может принести владельцу транспортного средства неплохой доход.

Особенности сдачи б/у катализаторов

Особо активным гражданам стоит учесть: извлечение драгоценных металлов с помощью доступных средств вне оснащенного цеха невозможно. Поэтому лучше не тратить личное время, рискуя безнадежно испортить дорогостоящую деталь. Сразу после демонтажа старого катализатора следует сдать его в скупку и получить деньги на приобретение нового устройства.

Порядка 75% стоимости — неплохая сумма, особенно с учетом современных цен на автомобильные комплектующие.

Факторы определения стоимости катализатора

На максимальную компенсацию можно рассчитывать, если:

  • катализатор не имеет серьезных повреждений;
  • деталь изготавливалась под крупный движок и отличается большими размерами, что позволяет получить значительный объем драгметаллов;
  • согласно экспресс-анализу содержание ценных сплавов соответствует нормам, указанным производителем транспортного средства в фирменном каталоге.


Обратите внимание: сдавать старый катализатор на металлолом не следует. В деталях содержится ценное сырье, которое можно использовать в производстве новых запчастей и комплектующих. Тем более что обращение в скупку гарантирует получение компенсации в разы крупнее, чем сумма за сдачу детали как образца обычного металлолома.

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По материалам: okuzove

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