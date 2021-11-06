Suicide Squad: Kill The Justice League / Suicide Squad: Конец Лиги справедливости

Suicide Squad: Kill the Justice League – экшн-приключенческая игра британской компании Rocksteady Studios, которая выйдет в 2022 году на Microsoft Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X. Ее действие происходит в мире серии Batman: Arkham, вращаясь вокруг вынесенной в заглавие команды антигероев. Команда, пытаясь победить Брейниака, сталкивается с контролирующей разум Лигой Справедливости.

Геймплей

Suicide Squad: Kill the Justice League – экшн-приключенческая видеоигра в открытом мире, основанном на городе Метрополис из комиксов DC Comics (родном городе Супермена). В Suicide Squad: Kill the Justice League 4 игровых персонажа: Харли Куинн, Дэдшот, Капитан Бумеранг и Король Акула. Играть можно сольно, но имеется и кооперативный мультиплеерный режим для 4 игроков. При сольной игре можно переключаться между персонажами, тогда как другие персонажи будут контролироваться искусственным интеллектом.

Сюжет

В первом трейлере показано, как Брейниак атакует Метрополис, а правительственный «Суицидальный отряд» - Харли Куинн, Дэдшот, Капитан Бумеранг и Король Акула – начинает искать «Альфа-цель» с целью ее ликвидации. После боя с приспешниками Брейниака команда сталкивается с Суперменом, подвергнувшимся контролю разума со стороны Брейниака. Становится известно, что он – Альфа-цель.

Разработка

«Хардкорно-насильственную» игру Suicide Squad впервые анонсировал главный креативный директор DC Comics Джефф Джонс в июле 2010 года. В феврале 2012 года он уточнил, что игра в разработке и добавил: «Ввиду концепции, у тебя есть игра, где любой ведущий персонаж может умереть. Из этого может выйти классная история». Образование силового отряда тизерно показали в конце Batman: Arkham Origins (в сцене после титров) и в Batman: Arkham Origins Blackgate. Были слухи, что разработчик этих игр, WB Games Montreal, работает над Suicide Squad, но не было официального анонса от разработчиков или издателя. В декабре 2016 года Джейсон Шрайер из Kotaku сообщил, что игру отменили, а разработчик сместил фокус на следующую игру Batman, сосредоточенную на Дамиане Уэйне. В августе 2020 года WB Games Montreal раскрыла игру Gotham Knights.

Изначально ходили слухи, что создатель серии Batman: Arkham, компания Rocksteady Studios, работает над игрой про Супермена, но позже эти слухи развенчали. Первый трейлер к игре показали 22 августа 2020 года на DC FanDome. Так как игра происходит во вселенной Аркхэм, сюжет серии Batman: Arkham продолжается в Suicide Squad: Kill the Justice League.