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Suzuki отчитались о продажах в России в июне

Suzuki отчитались о продажах в России в июне

Suzuki нельзя назвать самым популярным автомобильным брендов в России, но у него есть преданная и постепенно растущая аудитория фанатов. 

Если верить официальной статистике представителей бренда на российском рынке, то в первый месяц лета дилеры японской компании продали чуть более 1000 автомобилей. Да, показатель, относительно того же отечественного производителя «АвтоВАЗ» или более широко представленных у нас KIA или Hyundai, но для Suzuki этот показатель очень неплохой.

Если сравнивать статистику продаж в июне 2021 года с аналогичным периодом годом ранее, то дилеры бренда продали на 70% больше автомобилей. За первое полугодие производитель тоже существенно улучшил свою статистику, продав в полтора раза больше автомобилей. С января по июль 2021 года дилеры компании продали почти 5000 авто.   

Представители производителя также опубликовали свой внутренний рейтинг популярных моделей Suzuki, которые продавали в июне в России лучше всего. 

Лидером потребительского спроса стал относительно небольшой кроссовер Vitara. Россияне в первый месяц лета купили почти 675 кроссоверов данной модели. То есть, на долю «Витары» пришлось две трети всех продаж бренда в июне.

Второй в рейтинге спроса среди российских водителей – еще одна известная модель, обзывавшаяся тысячами фанатов. Это внедорожник Suzuki Jimny. На долю компактного внедорожника пришлось около 20% продаж – это почти 200 штук. По сравнению с аналогичным месяцем годом ранее внедрожник в июне 2021 года продавался в два раза лучше. Это соответствует тренду рынка новых автомобилей.  

Третье место в статистике Suzuki досталось кроссоверу SX4, который тоже улучшил свои показатели у дилеров. Он показал прирост в 80%, а суммарно через центры партнеров в июне в России было продано около 150 моделей SX4. 

Как отметили представители японского бренда, в текущем году в нашей стране они планируют реализовать не менее 10 000 автомобилей. Это на 20% больше, чем было продано в 2020, не самом успешном для автомобильной индустрии году. В следующем году японская компания планирует поставить планку еще выше – на отметку 13 тысяч автомобилей. 

Интересно, что японский бренд Suzuki не планирует расширять модельный ряд автомобилей, которые импортируются в страну. Из этого можно сделать вывод, что в ближайшем будущем бренд будет делать акцент на «трех китах», на которых и держатся продажи – на Vitara, Jimny и SX4.  


Автор: Екатерина
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По материалам: okuzove

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