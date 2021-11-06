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Светлана Лобода призналась, что может заплатить за ужин с мужчиной

Светлана Лобода призналась, что может заплатить за ужин с мужчиной
Певица Светлана Лобода рассказала, кто должен платить в ресторане. Артистка в шоу «Экзамен» заявила, что привыкла сама всегда закрывать счета в ресторане. «Я очень люблю добрых и щедрых людей. Для мужчины качество «щедрость» — весома. У немцев – это нормальная история, когда женщина платит сама за себя. Это мы славяне привыкли, что мужчина платит за женщину. И в нашей женской голове так устроено», сказала Светлана Лобода.
Светлана Лобода Как рассказала исполнительница, она — самодостаточный человек. «Если мой собеседник глобальный очень интересный человек, то я могу себе это позволить и заплатить за него», — заметила Светлана Лобода. Напомним, что Светлану Лободу долгое время подозревали в романе с музыкантом Тиллем Линдеманном. Он по национальности как раз немец.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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