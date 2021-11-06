Светлана Лобода рассказала о своем возлюбленном: "Рядом с ним я девочка"

Вадим Карасев

Личная жизнь 39-летней Светланы Лободы последние годы была окутана завесой тайны. Звезде приписывали роман с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, однако она его официально так и не подтвердила, хотя очень тепло отзывалась о музыканте.





Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

Недавно Светлана дала интервью Маше Ефросиной для ее YouTube-шоу "Экзамен", где рассказала о своем возлюбленном. Имени избранника она не раскрыла, однако сказала, что он старше и мудрее нее.

Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Рядом с ним я девочка, я слабая,

— сказала она.





Ради отношений Светлане пришлось переехать в Европу (куда именно, она не уточнила). Она добавила, что от публики они с возлюбленным не прячутся и живут обычной жизнью: ходят в рестораны, гуляют на улице.

Нас пока не спалили. Если спалят, то спалят,

— сказала Светлана.





Звезда также отметила, что бойфренда не устраивает ее слишком напряженный рабочий график, и, несмотря на то что у них обоих "непростые характеры", она часто ему уступает.

Меня немного ломает, и в силу того, что я его люблю... Никогда такого не говорила. Я уступаю ему,

— сказала она.

Певица также засветила кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце левой руки. Но на вопрос, помолвочное ли оно, уклончиво ответила, что это подарок.





Светлана Лобода воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Еву, которую она родила от бывшего возлюбленного Андрея Царя, и трехлетнюю Тильду. Имя отца младшей дочери певица скрывает. Ее лицо она тоже не показывает. На вопрос о том, является ли отцом Тильды ее нынешний избранник, Светлана ответила, что она не может на него ответить. Тем не менее ходят слухи, что дочь она родила от Линдеманна.





Светлана Лобода с дочерьмиМариана Панкина