Светлана Лобода высказалась о скандале между Киркоровым и ее продюсером

Певица Светлана Лобода считает, что все стороны были не правы. Артистка в эфире шоу «Экзамен» вспомнила скандал между своим продюсером Нателлой Крапивиной и музыкантом Филиппом Киркоровым. «Все к этому шло. Мы очень сильно спорили тогда с ней по телефону. Я говорила, что она поступила неправильно, так нельзя. Она часто говорит, а потом заявляет, что ее не так поняли. Но это надо объяснять тем миллионам, кто ее тоже неправильно понял», рассказала Светлана Лобода.Светлана Лобода По словам Светланы Лободы, Крапивина для нее словно сестра. И так будет всегда. «Когда есть недопонимания, мы говорим, что многое друг друга дали. У нас очень сильный альянс, но нам надо друг от друга отдыхать. Я привыкла к ней. Она такой человек. Другим бы я не простила, что она говорит. А ей могу. Она моя родная душа. Мы только недавно стали общаться после инцидента. Она извинилась за тот конфликт передо мной. Она не хотела того конфликта. Филипп тоже был довольно резок. Он тоже попросил прощения. Конфликт улажен», — заявила Светлана Лобода. После премии «Муз-ТВ» Нателла Крапивина заявила, что таких, как Дава и Киркоров, сыгравших жениха и невесту, на Кавказе разделали бы на шашлыки. Лобода заняла позицию поп-короля. В итоге Крапивина прекратила с ней сотрудничество.