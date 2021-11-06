Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Светлана Лобода высказалась о своем любимом мужчине

Светлана Лобода высказалась о своем любимом мужчине
39-летняя певица Светлана Лобода рассказала о своем избраннике в интервью с ведущей YouTube-шоу «Экзамен» Машей Ефросининой. Светлана Лобода крайне редко делится подробностями своей личной жизни. Однако на этот раз сделала исключение и разоткровенничалась. В частности, Лобода призналась, что она и ее возлюбленный живут в Европе и уже довольно долгое время вместе. «Рядом с ним я девочка, я слабая. Он взрослый. Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий. И может меня укутать, — с нежностью произнесла артистка. — Мы вместе работаем над отношениями. У нас у обоих непростые характеры, мы оба очень властные люди, с сильным стержнем внутри. И когда мы спорим о чём-то, каждый из нас идет до конца. Но потом мне приходится давать заднюю, потому что я понимаю, что здесь, рядом со мной, мужчина. Взрослый, настоящий. Такой, которого еще не было в моей жизни».
Светлана Лобода Однако имени возлюбленного Светлана Лобода так и не назвала. Правда, призналась, что специально от посторонних глаз его не скрывает. По словам певицы, они запросто могут вместе поужинать в ресторане как в Европе, так и в Москве, и остаться неузнанными. «Пока мне удается... Маски в помощь. Нас можно встретить. За границей, в основном... Но в Москве мы тоже ходим вместе в рестораны. Но нас пока не спалили. Если спалят, то спалят. Тогда и будем комментировать», — с улыбкой добавила Лобода. Когда Маша Ефросинина в лоб поинтересовалась: «Этот мужчина — папы Тильды?», имея в виду младшую дочь Светланы, та слегка стушевалась, ограничившись лишь короткой репликой: «Не могу ответить на этот вопрос». Певица отметила, что никто ей не запрещает говорить о возлюбленном, и нынешнее молчание — сугубо ее личное решение.
Светлана Лобода с дочерьми «Всё, что касается моей личной жизни, будет закрыто до тех пор, пока я не решу. Пока я не почувствую, что готова об этом говорить. Потому что и так вся моя жизнь напоказ... — прокомментировала Лобода. — Я вообще считаю, что додумывать про артиста — это намного интереснее, чем когда ты живешь в таком режиме, как, например, Ким Кардашьян. У нее жизнь — это шоу сплошное. Они договариваются о браках, они разыгрывают все эти истории. Я предпочитаю просто ни о чём не говорить, чтобы всё было скрыто за определенным занавесом. Когда придет время, когда я почувствую, что я хочу об этом рассказать, я обязательно это сделаю». Стоит отметить, что Светлана Лобода до сих пор не только не назвала имя отца Тильды, но и не показала лицо малышки.
«Это суеверие. У детей всегда есть своя аура, свое пространство. Мама мне внушила, что делать это не нужно, пока малыш не окреп», — заявила певица, вспомнив свой печальный опыт со старшей дочерью Евой. Когда девочке было 4 года, Лобода сняла ее в специальном видеоролике для концертного номера на кавер песни группы «Мачете» «Нежность». «На следующее утро — температура 40, полинефрит, мы попали в больницу... И я сказала себе — нет, никогда больше не буду показывать ребенка, если не почувствую в этом потребности», — заключила Светлана.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

17 нелепых снимков домашних животных, которые веселят своих хозяев и весь интернет своей нефотогеничностью
17 нелепых снимков домашних животных, которые веселят своих хозяев и
Способы получить деньги под авто
Способы получить деньги под авто
Выкуп авто, особенности процесса, оформление
Выкуп авто, особенности процесса, оформление
Как могут обмануть в автосалоне при покупке новой машины
Как могут обмануть в автосалоне при покупке новой машины
Каким должен быть уровень масла в двигателе на щупе?
Каким должен быть уровень масла в двигателе на щупе?
Список машин, в которых загибает клапана, когда рвется ремень ГРМ
Список машин, в которых загибает клапана, когда рвется ремень ГРМ
Стоит ли сейчас покупать машину или ждать до конца 2020 года
Стоит ли сейчас покупать машину или ждать до конца 2020 года
Палата представителей США приняла инфраструктурный план на $1,2 трлн
Палата представителей США приняла инфраструктурный план на $1,2 трлн
В Китае арестовали 31 майнера Filecoin с конфискацией $62,5 млн
В Китае арестовали 31 майнера Filecoin с конфискацией $62,5 млн
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
В посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
В посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района открыли новый
Полина Гагарина вышла в свет с детьми и новым избранником
Полина Гагарина вышла в свет с детьми и новым избранником

Топ на сегодня

Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год будем делать новые вакцины»
Линда Хевард-Миллс — о том, когда закончится пандемия: «Каждый год
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Ксения Собчак отметила 40-летие в закрытой Италии
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Замена масла в коробке механика Renault Logan
Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'
Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'
Дети Максима Галкина устроили гонки в замке
Дети Максима Галкина устроили гонки в замке

Еще по теме

Светлана Лобода: "Чувствую себя с ним девочкой'
Светлана Лобода зажгла Майами в новогоднюю ночь (видео)
Светлана Лобода показала первое фото новорожденной дочери
Светлана Лобода разоткровенничалась о мужчине (фото)