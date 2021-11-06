Светлана Лобода высказалась о своем любимом мужчине

39-летняя певица Светлана Лобода рассказала о своем избраннике в интервью с ведущей YouTube-шоу «Экзамен» Машей Ефросининой. Светлана Лобода крайне редко делится подробностями своей личной жизни. Однако на этот раз сделала исключение и разоткровенничалась. В частности, Лобода призналась, что она и ее возлюбленный живут в Европе и уже довольно долгое время вместе. «Рядом с ним я девочка, я слабая. Он взрослый. Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий. И может меня укутать, — с нежностью произнесла артистка. — Мы вместе работаем над отношениями. У нас у обоих непростые характеры, мы оба очень властные люди, с сильным стержнем внутри. И когда мы спорим о чём-то, каждый из нас идет до конца. Но потом мне приходится давать заднюю, потому что я понимаю, что здесь, рядом со мной, мужчина. Взрослый, настоящий. Такой, которого еще не было в моей жизни».Светлана Лобода Однако имени возлюбленного Светлана Лобода так и не назвала. Правда, призналась, что специально от посторонних глаз его не скрывает. По словам певицы, они запросто могут вместе поужинать в ресторане как в Европе, так и в Москве, и остаться неузнанными. «Пока мне удается... Маски в помощь. Нас можно встретить. За границей, в основном... Но в Москве мы тоже ходим вместе в рестораны. Но нас пока не спалили. Если спалят, то спалят. Тогда и будем комментировать», — с улыбкой добавила Лобода. Когда Маша Ефросинина в лоб поинтересовалась: «Этот мужчина — папы Тильды?», имея в виду младшую дочь Светланы, та слегка стушевалась, ограничившись лишь короткой репликой: «Не могу ответить на этот вопрос». Певица отметила, что никто ей не запрещает говорить о возлюбленном, и нынешнее молчание — сугубо ее личное решение.Светлана Лобода с дочерьми «Всё, что касается моей личной жизни, будет закрыто до тех пор, пока я не решу. Пока я не почувствую, что готова об этом говорить. Потому что и так вся моя жизнь напоказ... — прокомментировала Лобода. — Я вообще считаю, что додумывать про артиста — это намного интереснее, чем когда ты живешь в таком режиме, как, например, Ким Кардашьян. У нее жизнь — это шоу сплошное. Они договариваются о браках, они разыгрывают все эти истории. Я предпочитаю просто ни о чём не говорить, чтобы всё было скрыто за определенным занавесом. Когда придет время, когда я почувствую, что я хочу об этом рассказать, я обязательно это сделаю». Стоит отметить, что Светлана Лобода до сих пор не только не назвала имя отца Тильды, но и не показала лицо малышки.«Это суеверие. У детей всегда есть своя аура, свое пространство. Мама мне внушила, что делать это не нужно, пока малыш не окреп», — заявила певица, вспомнив свой печальный опыт со старшей дочерью Евой. Когда девочке было 4 года, Лобода сняла ее в специальном видеоролике для концертного номера на кавер песни группы «Мачете» «Нежность». «На следующее утро — температура 40, полинефрит, мы попали в больницу... И я сказала себе — нет, никогда больше не буду показывать ребенка, если не почувствую в этом потребности», — заключила Светлана.