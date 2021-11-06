Татьяна Брухунова показала, как можно элегантно прикрыть синяки на лице

32-летняя жена юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова рассказала подписчикам, почему у нее на лице появились синяки. Только накануне молодая жена Евгения Петросяна радовала фото со спектакля «8 любящих женщин» в Театре имени Моссовета, а уже сегодня прячет синяки под свитером с высоким горлом. Что же могло произойти с Татьяной Брухуновой, которая всегда демонстрирует свой оптимизм в микроблоге. Как выяснилось, у супруги 76-летнего бессменного ведущего «Кривого зеркала» начались проблемы с зубами мудрости. Брухунова воспользовалась праздниками, чтобы решить проблему кардинально. То есть избавиться от них. Для этого она обратилась к стоматологу. Но и здесь не обошлось без досадного казуса, в процессе удаления на щеке невероятным образом образовался синяк. Его-то и прячет теперь Татьяна под воротом свитера. Благо погода позволяет носить именно такую уютную и теплую одежду.Татьяна Брухунова «Элегантно прикрываю синяк на щеке. 😙Прощайте, зубы мудрости! 😷P.S Очень мягкие и уютные появились свитера. 👌🏻», — подписала снимок в Instagram Брухунова. В комментариях подписчики тут же принялись иронизировать: «Заголовки жёлтой прессы на сегодня : " Молодая жена Петросяна прикрывает синяк на лице- семейные разборки- не иначе!😎"». Но одна из комментирующих уверенно заявила: «Семейных разборок у Петросяна я считаю нет и не будет, это интеллигентный, порядочный мужчин, он себе этого не позволит». Поклонники также поинтересовались, что же случилось у Татьяны с зубами, и она ответила, что четко следует рекомендациям своего специалиста : «Доктор после нескольких лет наблюдений порекомендовала удалить. Верхние убрала после рождения Вагана. Нижние спустя полтора года. К сожалению, они остановились на середине пути, то есть полностью не вылезли, таким образом увеличивая нагрузку на соседние зубы и изменяя прикус, стачивая эмаль».