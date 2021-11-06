The Day Before

The Day Before – многопользовательская игра с выживанием в открытом мире смертельной, пережившей пандемию Америке. Игровой мир полон жаждущих плоти инфицированных и выживающих, убивающих друг друга за еду, оружие и машины. Ты просыпаешься одиночкой в мире, который не помнишь, и идешь искать ответы и ресурсы.

Системные требования

Выживай любой ценой: ищи заброшенные машины, дома и небоскребы, добывая ресурсы.Входи туда, куда никто не осмелится войти: сокрушай инфицированных и других игроков с помощью реалистичного оружия, стань легендой нового мира.Раскрывай просторный мир после пандемии: исследуй красивые, но опасные места с хорошо детализованными машинами.Найди колонию выживающих: участвуй в восстановление бывшего общества, пока не стало поздно. В колонии выживающих ты сможешь продавать добычу и безопасно общаться с другими игроками.

Windows 7 или новее, Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300, 10 Гб RAM, NVIDIA GeForce GTX 960 2 Гб / AMD Radeon R7 370 2 Гб, 75 Гб на диске. Рекомендуется Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600, 16 Гб RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гб / AMD Radeon RX 580 4 Гб