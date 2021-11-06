The Gunk
The Gunk – экшн-приключенческая игра от 3-го лица, где ты ведешь дуэт космических исследователей. Они попали на опасную планету, заполненную неприятной субстанцией. Исследуй, собирай, изготавливай… и выживай. Исследователи пытаются заработать денег на нетронутой планете с интересной жизнью. Там они собирают инопланетные растения и другие ценные ресурсы… Однако, кажется, планета проклята паразитной субстанцией, истекающей из дремлющих секретов разбитой цивилизации…
Спасай умирающую планету от слизневого паразита, восстанови ее изобильное прошлое, ее жителей
Освой свою силовую перчатку: поглощай субстанцию, манипулируй средой, изготавливай полезные вещи
Веди бои с монстрами
Разработчики
Thunderful Development – независимая студия, основанная в 2017 году как слияние выигрывавших награды шведских опытных студий Image & Form (с 1997 года) и Zoink (с 2001 года). При разработке The Gunk команда сосредотачивается на отточенных механиках геймплея.