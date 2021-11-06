The Gunk

The Gunk – экшн-приключенческая игра от 3-го лица, где ты ведешь дуэт космических исследователей. Они попали на опасную планету, заполненную неприятной субстанцией. Исследуй, собирай, изготавливай… и выживай. Исследователи пытаются заработать денег на нетронутой планете с интересной жизнью. Там они собирают инопланетные растения и другие ценные ресурсы… Однако, кажется, планета проклята паразитной субстанцией, истекающей из дремлющих секретов разбитой цивилизации…

Спасай умирающую планету от слизневого паразита, восстанови ее изобильное прошлое, ее жителейОсвой свою силовую перчатку: поглощай субстанцию, манипулируй средой, изготавливай полезные вещиВеди бои с монстрами









Разработчики

Thunderful Development – независимая студия, основанная в 2017 году как слияние выигрывавших награды шведских опытных студий Image & Form (с 1997 года) и Zoink (с 2001 года). При разработке The Gunk команда сосредотачивается на отточенных механиках геймплея.