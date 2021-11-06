The Outlast Trials

В эпоху Холодной войны человеческие «подопытные кролики» невольно поступают на работу к хорошим ребятам из корпорации Murkoff. Корпорация проверяет продвинутые методы промывки мозгов и контроля над разумом. В мире недоверия, страха и насилия твой дух и выносливость будут подвергнут испытанию, твой рассудок будет сокрушен. Всё во имя прогресса, науки и выгоды. Red Barrels приглашает в сильнейший ужас, на этот раз – с друзьями. Действуй совместно и, может быть, выживешь в The Outlast Trials. Всегда лучше наложить в штаны в хорошей компании.