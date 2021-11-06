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Total War: Warhammer III / Total War: Warhammer 3

Total War: Warhammer III – пошаговая стратегия с тактикой реального времени, разрабатываемая британской компанией Creative Assembly. Игра входит в серию Total War, является третьей в вымышленной вселенной Warhammer Fantasy от Games Workshop (после Total War: Warhammer 2016 и Total War: Warhammer II 2017). Игру анонсировали 3 февраля 2021 года. Она должна выйти позже в этом году.

Геймплей

Как и прошлые игры, Total War: Warhammer III включает пошаговую стратегию и тактический геймплей реального времени, похожий на другие игры серии Total War.

В кампании игрок передвигает армии по карте и управляет поселениями в пошаговой манере. Игрок участвует в дипломатии, ведет бои против контролируемых искусственным интеллектом фракций. Когда армии встречаются, происходит бой в реальном времени. В игру также входит режим кастомных битв, где игрок может создавать настроенные битвы реального времени, а также онлайновые мультиплеерные битвы. Те, у кого есть расы из первых двух игр, получат раскрытие тех же рас для мультиплеера. Также для владельцев первых двух игр будет разработана совмещенная карта мира, похожая на кампанию «Смертные империи» из Total War: Warhammer II.

Для игры анонсированы такие человеческие расы: Кислев (основаны на средневековой России), Великий Катай (основаны на имперском Китае) и фракции, основанные на 4 богах Хаоса (Хорн, Зинч, Нургл, Слаанеш). Другая раса, еще неизвестная (возможно, Королевство огров или Хаотические дворфы), станет доступной для тех, кто приобретет игру до релиза или в первую неделю после релиза.

Детали о главной кампании остаются неизвестными, но разработчики заявили, что действие развернется в Мире Хаоса, считающемся источником всей магии в сеттинге Warhammer Fantasy. Игровой директор Ян Роксбург сказал, что карта кампании будет «вдвое больше» карты кампании «Глаз Вихря», включенной в Total War: Warhammer II.

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По материалам: gamebomb

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