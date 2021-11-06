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Ученые нашли редкого краба, которому больше 100 миллионов лет и он видел динозавров, но сохранился до наших дней

Ученые нашли редкого краба, которому больше 100 миллионов лет и он видел динозавров, но сохранился до наших дней

Специалистами был найдет камень – янтарь, в котором были обнаружено закаменелые останки краба. Если говорить о ценности этой находки, то она очень редкая.

Группа ученных дала описание своей находке. В нем предположено, что краб относится меловой эре, когда на земле царствовали динозавры.

Для исследования использовались современные компьютерные технологии. В рамках анализа был установлен, что это один из самых древних водных организмов, найденных на земле.

Находка достаточно хорошо сохранилась, и было установлен, что организм относится к тому периоду, когда крабы только начали населять разные уголки мира и формировать группы.

Находки, которые были сделаны до этого, не могут похвастаться большим количеством. Как правило, сохранялись лишь части животных, например, панцирь, когти.

«Найденный краб – уникальный образец, который на сегодняшний день не имеет аналогов. Он целый – сохранилось даже волоски на теле», – поведал один из участников группы.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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