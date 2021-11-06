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Unknown 9: Awakening

Unknown 9: Awakening – экшн-приключенческая игра от Reflector Entertainment. Пока по игре вышел тизерный трейлер. Тизер Unknown 9 вышел на живом стриме Gamescom Opening Night Live с первой ночи Gamescom. Известно, что протагонист – девочка Харуна из индийской Калькутты. Она одержима видениями собственной смерти, имеет таинственную врожденную способность манипуляции невидимым. В трейлере героиня на улице избегает атаки с помощью силы остановки времени. Интересная особенность Unknown 9 – наличие целого ряда сопутствующих медиа в том, что официальный сайт называет «Сюжетным миром». Это трилогия новелл, первая из которых названа Unknown 9 Genesis и выпускается бесплатно, серия комиксных книг Torment, подкаст из 3 частей под названием Out Of Sight, «интерактивный опыт» под названием Chapters.

«Сюжетный мир U9» касается истории человечества и цивилизации, предшествующей нашему тысячелетию, но существующих в «эпоху невероятного социального и технологического прогресса». В это время люди могли загружать массы мощных классических вещей, но цивилизация уничтожила себя. Сейчас больше известно про сюжетный мир U9, чем про Awakening. Про игру есть кинематографический трейлер и базовый сюжет: у Харуны будет учитель, знакомящий ее с контролем над собственными силами, дающий доступ к таинственному скрытому измерению.

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По материалам: gamebomb

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